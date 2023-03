Sargento de un cuerpo policial en Argentina se abre un Only Fans y triplica su sueldo

Son los actuales campeones del mundo en fútbol. Tienen una buena representación cinematográfica que llegó como nominada a los Oscar 2023. Uno de sus artistas musicales es el número 1 en las carteleras mundiales, pero lamentablemente atraviesan una compleja situación económica. Sí, hablamos de Argentina.

Messi, Bizarrap, Tini, Ricardo Darín y otros tantos más emblemas de este país brillan en el mundo entero. Sin embargo, su población no pasa por un buen momento ya que las cifras de inflación tienen casi cuatro años seguidos subiendo.

Muestra de ello es una historia que se origina desde el corazón de un cuerpo policial de Buenos Aires. Una sargento de 32 años ha decidido abrirse una cuenta de Only Fans y asegura haber triplicado su sueldo, en comparación con el dinero que percibe de parte del organismo de seguridad.

OF. Cortesía de Clarín

El portal La Brújula la identifica como Clara A, para mantener su verdadero nombre en privado. Cambió las armas, el chaleco antibalas y las esposas, por una cámara, un aro de luz y ropa interior provocativa. Sí, el contenido que sube a su cuenta de Only Fans es erótico.

“Hace dos años que hago contenido para Only Fans. Empecé tímidamente, hice el curso y descubrí que lo disfruto… disfruto mostrarme y ganar platita (dinero), me gusta calentar, pero soy policía bonaerense y hay cosas que no puedo hacer”, explica la sargento.

“No quiero que nadie sepa, ni siquiera mis padres, que son un poco chapados a la antigua y estoy segura que no lo entenderán porque son prejuiciosos. Es algo mío, no tengo por qué compartirlo”, añadió.

La sargento cuenta que gana entre 300 y 400 dólares semanales. Con esa cifra ya iguala el salario mensual en la policía.