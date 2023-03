Shakira: “No tengo fans, tengo una hermandad de mujeres”

Reprodução Shakira esbanjou sensualidade no programa do Jimmy Fallon Foto: @shakiraamerica_ (Instagram)

Hace un par de días Shakira y Bizarrap presentaron su éxito mundial ‘Music Session #53′ ante el público presente en el programa ‘The Tonight Show’ del reconocido conductor Jimmy Fallon, en donde hablaron un poco sobre este tema musical, desde el momento en que Bizarrap la contactó, hasta llegar a ser una de las canciones más importantes para el género femenino.

Durante el diálogo se les hizo a ambos diversas preguntas, una de estas fue la manera en que se realizó esta canción y cómo fue que el argentino logró contactar a la colombiana, indicando que desde junio o julio del año pasado él decidió enviarle un DM para realizar juntos una colaboración, sin embargo, no había recibido una respuesta de la artista hasta aproximadamente 2 o 3 meses después.

“Fui a Barcelona y un día antes hice como dos tiempos, creo y luego, cuando le mostré los dos ritmos, ella me dijo ‘este es’”, confesó Bizarrap, a lo que Shakira le interrumpió implicando: “Si, porque me recordó un poco a Despeche Mode… Empecé a sentirlo en mi cuerpo, ya sabes. Normalmente tengo ese tipo de reacción física a la música”, dijo la famosa, afirmando además que, al escuchar ese tipo de ritmo, “Sus caderas no mienten”.

“No tengo fans, tengo una hermandad de mujeres”

Asimismo, a medida que fue avanzando la conversación, Fallon indicó que una de las cosas más particulares de esta canción es que, además de ser un éxito a nivel mundial, también ha logrado llegar a todas las edades, mostrando un video en donde aparecen unas chicas entonando el tema musical.

“Ay Dios mío”, respondió Shakira. “Sí, ha sido increíble, solo estoy esperando a que alguien me pellizque y despertarme de este sueño. Es increíble sentir la reacción de la gente. Creo que la gente realmente se conecta con la música cuando es genuina, cuando es real y lo que pasa con esta canción es que se ha convertido en una especie de himno para tantas mujeres”, dijo la cantante.

“Sabes, he tenido un año muy duro después de mi separación y escribí esta canción ha sido muy importante para mí, ha sido una forma sana de canalizar mis emociones y siento que, ya sabes, después de que sacamos esta canción, realmente sentí que ni siquiera tengo fans, tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas que yo he pasado, que piensan como yo pienso, que sienten como yo siento, que tuvieron que aguantar tanta mi*rda como yo. Y sabes, escribí la canción para mí, pero también siento que estaba destinada a ser probablemente para tantas mujeres que también necesitaban un foro y una voz que las representara de muchas formas”, finalizó diciendo.