¿Patada de Adame? Policía derriba a criminal de una manera inusual

La inseguridad es uno de los problemas más frecuentes en muchos países de Latinoamérica. Pese a contar con bastantes carencias, existen oficiales que salen todos los días a cuidar la integridad de los ciudadanos y así evitar que los ladrones cometan sus fechorías. Pese a los esfuerzos, hay criminales que realizan sus actos delictivos, provocando una persecución . Tal como la que compartió el periodista Arturo Luna en su cuenta de Twitter.

En las imágenes se puede ve cómo un hombre retó a un oficial para que le disparara en el pecho; el uniformado solo mantenía distancia con su arma de fuego apuntando al sospechoso por si realizaba una amenaza. En cuestión de segundos, un par de uniformados se sumaron a la situación y acordonaron un perímetro para evitar que algún civili saliera lesionado.

Un elemento de seguridad se acercó a la espalda del sujeto y lo pateó con gran fuerza para provocar su caída y poderlo arrestar. La grabación finaliza con el hombre detenido con el suelo con más de cuatro oficiales a su alrededor. Hasta el momento, el video de los hechos suma más de 20 mil reproducciones en la plataforma de videos cortos.

Algunos usuarios compararon la patada con la que realiza Alfredo Adame y aseguraron que el actor les dio clases personales a los oficiales: “Querido Arturo .. a mi se me hace roja directa, no tiene porqué ir al VAR … jajajaja”, “Un ascenso para el oficial y apagamos el estadio ,vámonos”, o “El detalle está en que no se levante, de pura cara en el pavimento, y con lo delicados que ya resultan pues”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.