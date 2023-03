Manuel Turizo está listo para explorar todos los géneros con “2000″

El cantautor colombiano Manuel Turizo estrena el próximo 17 de marzo su más reciente material discográfico titulado “2000″, con el cual se embarcará en una gira mundial que llegará hasta tierras mexicanas y el día 28 ofrecerá una presentación en el Auditorio Nacional de la CDMX como parte de este tour.

Tras el éxito de ‘La Bachata’, el colombiano, se encuentra promocionando su más reciente sencillo ‘El Merengue’ en colaboración con el DJ y productor Marshmello al cual describe como, “Yo nunca había conocido a Marshmello y tuvimos mucha química en realidad, conectamos súper bien, nos pusimos a crear la idea, yo quería crear algo fresco y diferente, pero que siguiera llevando ese ADN de lo que es la cultura latina ese ADN de lo que son los ritmos latinos y salió esta canción”, dijo en entrevista para Publimetro.

Manuel Turizo y Marshmello estrenan 'El Merengue'. / Foto: Cortesía

Asimismo, compartió que solo le tomó tres horas realizar dicho tema y a cada persona que se lo mostró quedó fascinada con la melodía. Con respecto a las expectativas al estrenar una nueva canción y superar la anterior, señaló que él lo que busca es no hacer lo mismo, “La expectativa mayor mía es no volver a hacer lo mismo, no me gusta repetir fórmulas o repetir estilos que yo ya hice, todos queremos desbloquear el siguiente nivel y por eso trabajo todos los días, me gusta el hecho de poder decir que la gente no pueda definir o no pueda predecir cual será la siguiente canción que estrene”, expresó.

Con respecto al álbum ‘2000′ compartió que serán varios géneros los que lo compondrán entre los que destacan, afro, house, reggae, baladas, pop, reguetón y una canción con un poco de mariachi, aunque sí señaló que habrán pocas colaboraciones, “Yo quería definir mis influencias musicales y que la gente pudiera conocer más lo que a mi me gustaba escuchar y así poder hacer mi propio flow en esos géneros, es lo que tengo para ofrecer”.

Hablando de ‘2000′, dijo que lo que más disfrutó fue poder plasmar su verdadero yo, “Pude filtrar y expresar todas esas ideas que yo tenía en la cabeza, me gustó mucho como me involucré, desde el concepto visual, el concepto del nombre, del concepto de la música, todo en realidad, me describe a mí, todo soy yo, todo lo que yo quería y tenía aquí en la cabeza”, declaró.

También reveló que tenía planeado lanzarlo desde el año pasado pero por una u otra cosa no se pudo concretar pero al final del día, está orgulloso con el resultado, “Con la música yo comparto parte de mi personalidad, mentalidad, de lo que hay en mi cerebro y esa es la idea al final porque gracias a eso la gente se identifica, yo no soy orador, yo soy cantante y todo parte de ahí”, puntualizó.

