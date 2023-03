¡Se arma la Machaca 2023!: anuncian cartel completo y lo comparan con el 90′s Pop Tour

A finales del año pasado, Korn dio una buena noticia a sus seguidores mexicanos, al anunciar que regresará al país para participar en el Machaca Festival 2023. La banda liderada por Jonathan Davis presentará su más reciente disco Requiem. Este miércoles, se anunció el resto de las bandas que llegarán el próximo 24 de junio al Parque Fundidora, de Monterrey,

Los internautas reaccionaron rápido tras el anuncio de todos los artistas que integran el cartel para este edición. Destacó un comentario, en el que compararon el cartel con el 90′s Pop Tour.

“¿Que onda con el 90′s pop tour en el line up?”, “En la nostalgia de los cuarentones para nada queja”, “No sé como sentirme al respecto, los headliners son bandas que hace mucho no tienen música nueva o relevante... además muy orientado al pop 90 y 00 , ya tengo boleto pero vaya no emociona”, señalaron algunos en Instagram.

Mientras otros, escribieron, “En este cartel encajan perfectamente Laureano Brizuela, Celine Dion y Sepultura, Korn”, “Pero Westlife, pero Magneto, pero Hanson, pero Sentidos Opuestos”, “Saquen el Korn ft Alicia Villarreal haciendo un cover de Bring me to life”.

Regreso de Nelly Furtado y Westlife

Nelly Furtado tiene un regreso al los escenarios tras cinco años de pausa.

Después de una dolorosa separación para millones de fans alrededor del mundo y tras ocho años de ausencia, la boyband irlandesa Westlife vuelve con el nuevo sencillo Hello my love, y una gira en puerta The twenty tour.