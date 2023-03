Zuri Vega habría salvado de las adicciones a Alberto Guerra

Marimar Vega recientemente emprendió un nuevo proyecto, se trata del podcast ‘El Rincón de los errores’, en donde contó con la presencia de Alberto Guerra como primer invitado, quien resaltó por todas las confesiones que hizo a lo larga de la transmisión.

También puedes leer: Sofía Delfino comparte su perspectiva de una ruptura con el tema ‘Extraños’

El actor cubano acudió al espacio para sincerarse de manera pública ante su cuñada y Efrén Martínez, en especial sobre los estragos con los que lidió a raíz de su adicción con el alcohol y las drogas.

Alberto Guerra se sincera sobre sus adicciones

Alberto confesó que su dependencia a ciertas sustancias comenzó a impactar en su vida de manera silenciosa, pero latente; pese a que su familia no estaba consciente de esto, antes de tocar fondo reaccionó y se sinceró con sus miembros más cercanos.

“Yo fui durante muchos años un adicto funcional, yo trabajaba, me iba muy bien, la gente cercana a mí no sabía que yo tenía un problema como tal. Yo creo que fueron los últimos dos años de mi adicción activa en que ya no era funcional, ya me estaba cobrando una factura que antes no” explicó.

Asimismo, Zuri Vega habría sido una de las personas claves en la desintoxicación y recuperación de Alberto Guerra, ya que no lo abandonó en ningún momento del proceso.

“Tuve la gran suerte de tener un ser humano al lado de un nivel brutal, con una inteligencia emocional que yo no tenía, que no era capaz de tener” agregó.