Capi Pérez “bromea” sobre separación de conductoras de ‘Hoy’

Una ola de separaciones se ha presentado en las últimas semanas, Andrea Legarreta, Tanía Rincón y la más reciente animadora que anunció su ruptura amorosa, Galilea Montijo, cada una de ellas con un matrimonio consolidado y de varios años que se pensaba, duraría para toda la vida, por lo que muchos de los usuarios se sorprendieron frente a estas noticias.

Cada una ellas decidieron hacer público este difícil momento por el que se encuentran atravesando, para hablar de primera mano lo que ocurría y dejar atrás las especulaciones que se venían mostrando desde hace un tiempo en redes sociales, asegurando además que esta sería la última vez que hablarían del tema y afirmaron que mantendría una relación de amistad con sus exparejas, sobre todo por sus hijos.

El Capi se burla de la separación de las conductoras

Es así como casualmente las 3 animadoras principales de ‘Hoy’ se encuentran pasando por esta complicada situación al mismo tiempo, y, a pesar de que muchos han mostrado su apoyo, algunos han hecho otros tipos de comentarios en contra de esto, ya que se indica una posible campaña mediática.

En esta ocasión, el Capi Pérez quiso realizar una broma con respecto a lo que están pasando Andrea Legarreta, Tania Rincón y Galilea Montijo, y, aprovechando que se dio el momento, hizo el pequeño comentario.

Todo ocurrió durante la transmisión de ‘Venga la alegría’ en un segmento donde tenían de invitada a una seguidora, quien indicó que eran gran fanática del programa y que todos los días lo veía, a lo que Capi cuestionó si ella no veía el matutino ‘Hoy’, respondiendo esta de manera negativa, fue así como dio pie a que el comediante realizara un chiste sobre eso: “No veas hoy porque te divorcian”, lo que produjo que estos se rieran, pero no procuraron hablar mucho sobre el tema, por lo que decidieron seguir con lo que tenían pautado.