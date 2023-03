Exponen a Lyn May por acosar a Daniel Arenas en plena transmisión (Captura de Pantalla)

Recientemente Daniel Arenas se integró como conductor al programa ‘Hoy Día’, en donde comparte espacio con Stephanie Himonidis, Adamari López, Andrea Meza, Penélope Menchaca, Chiky Bombom, entre otros.

En cada emisión del programa suelen contar con invitados especiales, en los últimos días la estrella fue Lyn May, quien aún sigue protagonizando varias polémicas, esta vez por su actitud contra Daniel Arenas.

Lyn May en ‘Hoy Día’

La vedette fue tachada de acosadora durante su aparición en el programa matutino, ya que desde que apareció en el foro mostró mayor interés por interactuar con Arenas. Primero intentó besarlo en la boca y después comenzó por acariciar sus brazos y poner sus piernas sobre él.

Por su parte, el conductor se mostró incomodo durante la dinámica y los espacios que compartió con Lyn May, no obstante, intentó mantener la calma para no comportarse grosero con la actriz de 70 años.

Lyn May. Lyn May. / Foto: Instagram.

Como era de esperarse, la audiencia y los usuarios de redes sociales condenaron el comportamiento de Lyn May, señalándola como acosadora, en especial porque no respetó el espacio personal del colombiano.