Conoce ¿Cuáles son las enfermedades mentales con las que fue diagnosticado el príncipe Harry?

La vida del príncipe Harry no ha estado fácil recientemente. Muchos medios de comunicación han reportado que el hijo menor de Lady Di, ha tenido muchas diferencias con las decisiones de la realeza, incluyendo la expropiación de su residencia en el Reino Unido. Todo indica que la publicación de su libro Spare, ha dejado consecuencias. Ahora confesó que sufre de ansiedad y depresión.

Te puede interesar: South Park estrena polémico capítulo donde ridiculiza al Príncipe Harry y Meghan Markle

EMDR, la terapia psicológica que ayuda al príncipe Harry a superar sus traumas https://t.co/TTRyQLTwqv — Revista ¡HOLA! (@hola) March 7, 2023

Harry hace unos días ofreció una entrevista virtual al Doctor Gabor Mate, donde habló abiertamente de los conflictos vividos por decidir apartarse de la vida de príncipe. Tanto él como su esposa, prefirieron tener más libertad y menos reglas. A raíz de esto, los duques de Sussex se han sentido rechazados. Entre los tantos temas que habló el príncipe estuvieron: acontecimientos con drogas, una dura infancia, eventos que involucraron racismo y por supuesto, su relación con Meghan.

El príncipe Harry mantuvo una charla pública con el doctor Gabor Maté para hablar sobre el trauma que le supuso perder a su madre. ¿Quién es Gabor Maté y por qué lo ha elegido para expresar su sentir públicamente?👀https://t.co/XplVGFsxpv — Cuerpomente (@Cuerpomente) March 10, 2023

Príncipe Harry y sus enfermedades mentales

Durante la plática, Harry y su entrevistador hablaron sobre temas como la depresión, el estrés, la depresión y en general, sobre las enfermedades mentales.

Temas de salud consigo mismo que estuvieron afectando su vida. Tanto que llegó a consumir marihuana y esto le permitió sentirse mejor emocionalmente, pues se sintió tranquilo y relajado.

“La marihuana es diferente, esa realmente me ayudó mucho. Me dio una sensación de relajación, liberación, comodidad, una ligereza que logré mantener durante un período. Comencé a hacerlo de manera recreativa y luego comencé a darme cuenta de lo bueno que era para mí. Diría que es una de las partes fundamentales de mi vida, que me cambió y me ayudó a lidiar con los traumas y los dolores del pasado”, confesó el príncipe.

El Doctor Gabor Mate indicó a Harry que todos sus males, vienen desde su niñez. Sin duda la pérdida temprana de su madre fue uno de los primeros indicios que marcaron su vida. A pesar de todo lo acontecido años atrás, el príncipe sigue su polémica cotidianidad junto a su esposa.