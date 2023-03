Joven recibe “señal divina” de infidelidad hecha por su novia

“¿Existe el destino?”, es una de las preguntas más frecuentes en muchas personas que viven sucesos asombrosos o poco posibles. Algunos internautas disfrutar buscar videos que hablen sobre esto o muestren alguna prueba para comprobar o desmentir lo antes mencionado.

José Guerrero Viral es un usuario de Facebook que compartió en incomodo momento que vivió una pareja de novios: “Que salga un destello si me has sido infiel”, son las palabras que expresó el joven antes de ver qué le respondía “la vida”. La mujer aceptó la petición y esperó a ver si el cielo se iluminaba.

Desafortunadamente, un relámpago apareció en menos de tres segundos y causó un extraño momento entre la pareja. La adolescente solo comenzó a reír y escuchó las preguntas del hombre: “¿Qué? ¿Cómo?”, la broma finalizó segundos después del destello. Hasta el momento, la grabación de los hechos ya suma más de 11 millones de reproducciones en la red sociales Facebook.

“Diosito en el cielo: ajaja me mame ese dia”, “Jajajajaja.. Menos mal el pana no dijo que te parta un rayo. Porque no la cuenta”, “El universo te da señales”, o “Jajajaja ahí Diosito dandole la señal por que él no cree lo que le dicen los amigos”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.