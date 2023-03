Jimin de BTS estrena el tema ‘Set Me Free Pt.2′

📢 DIFUNDIR‼️



COMO YA SABEN MAÑANA TENEMOS ACTIVIDADES CON #JIMIN, SE VIENE EL ESTRENO DE #SetMeFree_Pt2



HORARIOS:

🗓️ 16 de marzo

10:00 PM 🇨🇷🇬🇹🇸🇻🇳🇮🇭🇳🇲🇽

11:00 PM 🇵🇪🇨🇴🇪🇨🇵🇦🇨🇺



🗓️ 17 de marzo

12:00 AM 🇩🇴🇧🇴🇵🇷🇻🇪

01:00 AM 🇦🇷🇺🇾🇧🇷🇨🇱🇵🇾

05:00 AM 🇪🇸#FACE_Jimin #SetMeFree_Pt2_Is_Coming pic.twitter.com/GIh5z0aKQ7