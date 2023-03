Usuarios arremeten contra Franco Escamilla por supuestos comentarios machistas

Una vez más el comediante Franco Escamilla se encuentra en el ojo público luego de que realizara algunos “comentarios machistas” hace unas semanas atrás, pero el tema nuevamente vuelve a aparecer en redes sociales este 8 de marzo, el ‘Día Internacional de la Mujer’.

Le puede interesar: Video viral: Joven descubre infidelidad por show de Franco Escamilla en YouTube

“El hombre quiere cosas muy básicas”, dijo el mexicano en resumen ante su postura con respecto a las diferencias que tienen las necesidades afectivas de hombres y mujeres, lo que hizo que ambos géneros se molestaran e indignaran ante su argumento.

Así empezó la polémica

Fue durante la transmisión en vivo de su sección ‘Toy Aburrido’ cuando Franco Escamilla empezó a hablar sobre “lo que ellas quieren”, indicando desde su perspectiva lo que realmente las mujeres deben darles a los hombres: “Cog*mos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico, eso es lo que quiere un hombre mujer”, dijo.

Asimismo, durante el mismo episodio, el comediante también añadió que “no hay mejor prueba de amor que poder estar callado cinco minutos con tu pareja”, haciendo así referencia al refrán que indica: “calladita te ves más bonita”.

“Si eres de las que van dos minutos y medio, y volteas, y le dices: ‘Tú me seguirías queriendo si yo fuera un algoritmo de YouTube’, Chin... tu madre, chi... tu madre, si haces esas preguntas y si te tienes que preguntar si él te seguiría queriendo, la respuesta es no, pero si cuando se lo preguntas traes faldita, y vienes arregladita te va a decir que sí a todo. Por eso mujeres les dejo esta frase para la posteridad… si la trae parada no le creas nada y van a ser muy felices”, explicó.

Claro que como era de esperarse, los usuarios en Twitter inmediatamente reaccionaron, mostrando su opinión con respecto a la manera en que Escamilla se dirigía a las mujeres.

“Habla peor de los hombres, los rebaja a simples animales que se tiene que conformar con satisfacer sus necesidades básicas”.

“Al chile que ya cae gordo este pobre wey, me carcajeaba un chingo cuando empezó su fama, pero ya mamó, perdió el piso y cree tener la verdad absoluta tanto de como son los hombres y las mujeres”.

“A mí Franco Escamilla se me hace cero gracioso. Su ‘humor’ es de los más machistas que existe y por esto mismo es que pega. Chicas recomendación: Si un mae les dice que el compa les parece graciosísimo es un (bandera roja) porque básicamente es así cómo piensa de nosotras las mujeres”.