Eduin Caz suplica a Daisy Anahy que lo deje volver a casa

Luego de que Eduin Caz y Daisy Anahy anunciaran su separación, el cantante ha hecho todo lo posible por hacerle llegar el mensaje de que quiere regresar con ella, indicando en más de una ocasión que está haciendo su “luchita” para poder conseguir su perdón, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta concreta.

Le puede interesar: Eduin Caz estrena Tatuajes, ¿Cuál es el significado de cada uno?

Fue durante la entrega de los Premios lo Nuestro dónde el vocalista de Grupo Firme le dedicó el reconocimiento que recibió, a su ex pareja, pues para nadie es un secreto que ella ha sido uno de los pilares fundamentales en su carrera musical, quien siempre lo ha apoyado desde el inicio de la misma.

Y ahora, una vez más mientras se encontraba realizando una presentación en el Foro Sol, nuevamente vuelve a hacer un comentario sobre la influencer, suplicándole que lo deje volver y que está dispuesto a seguir peleando por ella.

“Y si no me voy es porque todavía no quiero. Ya perdóname chiquitita preciosa”, confesó, indicando además que los llamados ‘Haters’ habían logrado su cometido de verlos a ambos separados.

“Lograron su cometido toda la bol* de haters, pero ni modo, así me ha tocado. Pero a mí me van a perdonar y se van a pelar la verg*… Seguimos en la batalla”, aseguró.

Por este motivo, los usuarios en redes sociales no pudieron evitar comentar su opinión sobre esto, ya que siempre sale el tema de él y su esposa.

“A mí me van a perdonar… pero ¿ven por qué las segundas oportunidades no son buenas? ya se vuelve vicio”.

“Ojalá lo perdone y le pagué con la misma moneda”.

“jajaja cuando ya la tienes y te confías y piensas que la seguirás engañando y te seguirán perdonando”.

“Ahora es culpa de la gente que lo dejaron”.

“También que me caía el tipo, se le subió mucho la fama”.