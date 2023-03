Erik Rubín se niega a besar a Apio Quijano nuevamente en los 90’s Pop Tour

Luego de que se diera a conocer la ruptura amorosa entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, fueron diversas las teorías que surgieron buscando la razón por la que ambos se separaron tras más de 20 años de matrimonio, siendo una de las más sonadas el supuesto romance que tenían con el integrante de Kabah, Apio Quijano, pues un video que se viralizó rápidamente en redes sociales se puede observar al cantante a punto de besarse con su colega.

Le puede interesar: Andrea Legarreta y Erik Rubín: “Hemos conversado de divorcio”

Sin embargo, el también actor realizó una publicación en donde negaba este rumor, indicando que todo forma parte de su show, asegurando al final de su video que le queda claro que “la gente es muy idiota”.

Erik Rubín se niega a besar a Apio Quijano

Hoy nuevamente el nombre de Erik Rubín y Apio Quijano invaden las redes sociales luego de que se viralizara otro video en donde este rechaza el beso que el integrante de Kabah intenta darle durante el reciente concierto de los 90′s Pop Tour.

Fue a través de la plataforma de origen chino, TikTok que el usuario llamado ‘normaenriquez65′ dio a conocer este nuevo material audiovisual donde, como es costumbre, Apio se acerca a Erik Rubín para besarlo, pero este lo esquiva de manera tajante, por lo que a Quijano no le quedó de otra que alejarse caminando mientras dice “Ni modo, no quiso” haciendo un gesto en su rostro y manos, riéndose por lo ocurrido.

La ruptura amorosa entre Legarreta y Rubín

Fue hace aproximadamente un mes que Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron dar por finalizado su matrimonio de 22 años, indicando que ambos quedaron en buenos términos y seguirán siendo familia, disfrutando junto a sus hijas.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja…Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia”, escribieron en sus cuentas oficiales.