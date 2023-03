Esta es la razón por la que Guillermo del Toro no vive en México

Guillermo del Toro es uno de los productores mexicanos más populares a nivel mundial, esto se debe a la manera en que realiza sus películas, poniendo todo su corazón en cada una de las estas que se ha encargado de realizar desde el año 1985 cuando inició su carrera, siendo galardonado con diferentes premios, entre estos el Oscar que recientemente ganó gracias a ‘Pinocho’, una película animada que ha llegado al corazón de todos los que la ven.

Sin embargo, a pesar de que este empezó a formarse en su país natal, México, en la actualidad no vive aquí, y es que al parecer ocurrió un problema en donde su padre se vio involucrado, por lo que tuvo que abandonar su hogar para irse a otro lado junto a su familia.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Fue en mayo de 2022, durante la edición número 75 del Festival de Cannes, que Guillermo del Toro confesó las razones por las que en la actualidad no se encuentra viviendo en México, asegurando que fue un hecho violento en el que su padre, Federico del Toro se encontraba involucrado

Sucede que su padre en el año 1998 fue secuestrado, por lo que se obligaron a dejar el país, indicando que desde ese momento su vida cambió por completo. “Me hubiera quedado en México toda mi vida, pero el secuestro de mi padre en 1998 cambió mi vida”, dijo en la conversación con The Hollywood Reporter.

“Recibimos la llamada telefónica y nos indicaron que no contactáramos a la policía. Mi hermano mayor me llamó y me dijo: ‘Se lo llevaron’, y no necesitaba dar explicaciones. Sabía lo que quería decir”, explicó, recordando además que en ese entonces le pedían un millón de dólares por el rescate de su progenitor, pero no tenía el dinero ya que había invertido en su película ‘Mimic’.

Asimismo, luego de 72 días en cautiverio el señor Federico regresó con su familia gracias a un préstamo que le pidió Guillermo al famoso director James Cameron, quien contrató a alguien para negociar y pagó 250 mil dólares por el rescate.

“Llamé a Jim Cameron, que era un buen amigo… ha sido un buen amigo durante 25 años. Lo llamé y le dije: ‘¿Qué hago?’ Porque pensé que Jim era una persona muy sabia”, afirmó.

“Lo hice sin ayuda financiera. Lo hice con el dinero que me quedaba de hacer Mimic, porque el dinero que ganaba lo usaba para pagar un cuarto de millón de dólares que debía”, relató.