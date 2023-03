Fallece Rodolfo ‘Fito’ Olivares, creador de ‘Juana la cubana’

Rodolfo Olivares o mejor conocido como Fito Olivares fue un saxofonista tamaulipeco, quien después de luchar contra el cáncer durante varios meses falleció a los 75 años, así lo confirmó su esposa para el canal de YouTube de Raúl Brindis.

También puedes leer: Pati Chapoy en suspensión provisional por presunta orden de aprehensión

La carrera de Fito Olivares estuvo plagada de éxitos, entre ellos ‘Juana la cubana’, ‘El Colesterol’, ‘La Gallinita’, entre otros, hasta la fecha su nombre y legado sigue resonando en la industria musical.

Fallece Fito Olivares

‘El Rey de la cumbia’ fue diagnosticado con el cáncer identificado como ‘mieloma múltiple’, el cual habría afectado todas sus células blancas y su médula ósea, de ahí que la evolución del padecimiento ocurriera aceleradamente.

“Fue diagnosticado hace como unos ocho meses, pero no sabíamos qué tan grave iba a ser. Los doctores le dieron un tiempo, le dijeron tantos meses y gracias a Dios duró un poquito más de lo que los doctores nos dijeron. Estaba ya muy avanzado su cáncer” reveló la esposa de Fito Olivares.

Asimismo, habló sobre los últimos días del cantante, quien pasó la mayor parte del tiempo dormido y sin alimentarse tras las molestias con las que lidiaba.

Hace un par de semanas Fito aún expresó su entusiasmo de volver a presentarse en un escenario, pero tras complicaciones en su estado de salud tuvo que posponer varios planes con su grupo.

“Espero muy pronto volver a los escenarios y poder darles un momento de alegría con mi música. Por lo pronto ahorita NO ESTOY PRESENTÁNDOME EN NINGÚN LUGAR, si ven algún anuncio que me voy a estar presentando, no es verdad, no es mi grupo, todavía no se cuando voy a empezar. Aquí les estaré diciendo de mis próximas presentaciones” escribió en su cuenta de Instagram.