¿Quiénes son Depeche Mode? La banda musical que Shakira nombró en el Show de Jimmy Fallon

En internet se ha viralizado el video de la entrevista realizada a Shakira durante el programa ‘The Tonight Show’, el cual es conducido por Jimmy Fallon, en el mismo, tanto la cantante como Bizarrap dieron a conocer algunas cosas detrás de la canción que aún no se sabían, como por ejemplo la manera en que el argentino se comunicó con la colombiana y la forma en que planificaron grabar el video.

En ese momento, además de Shakira confesar que “Sus caderas no mienten”, también confirmó que le llamó mucho la atención el ritmo de este tema musical ya que le recordaba mucho a Depeche Mode, la banda británica formada en los años 80′s que la famosa dice que es su favorito.

“Fui a Barcelona y un día antes hice como dos tiempos, creo y luego, cuando le mostré los dos ritmos ella me dijo, este es”, dijo Bizarrap durante la entrevista, a lo que Shakira interrumpió diciendo: “Si, porque me recordó un poco a Depeche Mode… Esta canción, si la escuchas, tiene un poco de este tipo de tono fresco y oscuro… Me encanta Depeche Mode, es mi favorito”, confesó la cantante.

¿Quiénes son Depeche Mode?

Es una banda musical británica de música electrónica que se formó en el año 1980, aunque su álbum debut se estrenó en 1981.

En sus inicios, la banda estuvo formada por Andrew Fletcher, Martin Gore, David Gahan y Vicente Clarke, quien dejó al grupo un poco después, siendo sustituido por Alan Wilder, que estuvo hasta 1995, por lo que Gahan, Gore y Fletcher decidieron continuar como trío, hasta que este último falleció en el 2022, quedando asi los dos primeros como dueto.

Según el documental de BBC titulado ‘Historia del Rock’, los integrantes de ‘Depeche Mode’ han sido considerados “los padres del rock electrónico”, ya que son uno de los mejores exponentes del género.

Cabe resaltar que, los temas más importantes de la banda son: ‘Enjoy the Silence’, ‘Personal Jesus’ y ‘Just Can’t Get Enough’.

Instagram: @shakira / @depechemode