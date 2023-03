Usuarios recuerdan el incomodo beso entre Andrea Legarreta y Raúl Araiza

Los conductores del programa ‘Hoy’ no dejan de ser tendencia, no solo por el tema de los divorcios, si no también por los vergonzosos e incomodos momentos que han protagonizado y que se podrían quedar de por vida en las redes sociales.

Raúl Araiza ha sido señalado en los último días como acosador por acercarse de manera indebida con Tania Rincón en pleno programa; sin embargo, no es la primera vez que es criticado, ya que también lo fue por robarle un beso a Legarreta.

Beso entre Andrea Legarreta y Raúl Araiza

Todo ocurrió en 2018 en una de las emisiones del programa matutino, en ese momento los conductores se reunión en el foro para llevar a cabo la dinámica ‘Échate de cabeza’, la cual consistía en responder preguntas de cultura general.

Andrea Legarreta evitó recibir uno de los castigos, por lo cual comenzó a bromear con Araiza, inesperadamente el presentador se acercó al rostro de su compañera y le robó un beso en la boca.

Raúl Araiza intentó justificarse al referirse a los papeles que interpretaron en telenovelas, pero Legarreta se mostró confundida e incomoda mientras sus compañeros se reían.

Tania Rincón y Raúl ‘Negro’ Araiza

El video que apenas se volvió viral es de la transmisión del pasado viernes 10 de marzo, la cual contó con Lambda García como invitado para festejar el 25 aniversario del programa.

En el momento en el que García entró al foro todos los conductores corrieron de inmediato para abrazarlo, en una de las esquinas se encontraba Tania Rincón, todo parecía normal hasta que se unió Raúl Araiza.

Raúl “Negro” Araiza incomodó a Tania Rincón en “Hoy” con este polémico “abrazo” en pleno programa en vivo pic.twitter.com/3zVfgMsrCK — Lo + viral (@VideosVirales69) March 15, 2023

El conductor de 58 años llegó por detrás de su compañera, quien de inmediato hizo un gesto de sorpresa e incomodidad, incluso intentó alejar a Raúl. Después del incidente ninguno de los presentadores comentó al respecto.