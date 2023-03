Sam Neill, actor de ‘Jurassic Park’, confesó que fue diagnosticado con cáncer

Sam Neill, actor reconocido por su papel en ‘Jurassic Park’ reveló en una entrevista con ‘The Guardian’ que fue diagnosticado con cáncer de sangre en etapa 3, es por ello que ha tenido que someterse a varios tratamientos para contrarrestar la evolución de la enfermedad.

Sam se encuentra promocionando su libro ‘Did I Ever Tell You This?’, el cual fue uno de los motores en su recuperación, ya que logró encontrar un espacio para liberarse por completo.

Estado de salud de Sam Neill

“El caso es que estoy mal, posiblemente me estoy muriendo” detalló de manera cruda el intérprete en uno de los capítulos de su libro. Asimismo, reveló que recibió el diagnóstico de ‘linfoma angioinmunoblástico de células T’ poco después de realizar la promoción para ‘Jurassic World Dominion’.

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, de izquierda a derecha, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Isabella Sermon y DeWanda Wise en una escena de "Jurassic World Dominion". (Universal Pictures and Amblin AP (John Wilson/Universal Pictures and Amblin Entertainment/AP)

Al parecer el proceso de quimioterapia funcionó solo por un tiempo en su cuerpo, ya que Sam Neill tuvo que someter a un nuevo tratamiento, mismo que dio resultado, ya que actualmente se encuentra libre del cáncer.

“Estos momentos oscuros arrojan la luz en un claro resplandor, me han hecho estar agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo” finalizó.