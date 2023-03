Primeras críticas de Shazam: Fury of the Gods ¿Vale la pena ir a verla en el cine?

Shazam: Fury of the Gods se estrenó este 16 de marzo en las salas de cine. Los fans de DC Comics acudieron a la taquilla y disfrutaron de la segunda entrega del largometraje protagonizado por Zachary Levi. Pero la crítica especializada no quedó tan conforme con la producción de la franquicia.

Según reseña el sitio Rotten Tomatoes, Shazam: Fury of the Gods tuvo una aceptación del 86% de la audiencia. Mientras que en el caso de los críticos de esta plataforma, la película solo alcanzó un 53%.

La secuela del filme del 2019 está dirigida por David Sandberg. Cuenta con la aparición de un nuevo grupo de personajes que acompañarán a Zachary en su aventura y además incorpora a las Amazonas, por lo que existe la posibilidad de que aparezca Wonder Woman (Gal Gadot).

El portal Milenio recoge la opinión de especialistas reconocidos de los Estados Unidos y, hasta ahora, hay elogios que la catalogan como aceptable y otros que la critican fuertemente.

“Las mejores partes de esta nueva película están ahogadas por monstruos CGI sin sentido y secuencias de acción tediosas”, señaló William Bibbiani del portal The Wrap.

“Es la actuación de Levi lo que lo envía a la estratosfera de la vergüenza. Es el clavo en el ataúd del superhéroe adulador”, dijo Katie Walsh del diario Los Ángeles Times. Por su parte, Matt Singer del portal ScreenCrush expresa que “se basa en las buenas vibraciones residuales y el elenco talentoso de su predecesor muy superior”.

Una positiva es la de Rafer Guzmán de Newsday, quien destaca la actuación del protagonista. “Levi todavía tiene su encanto de parlanchín, y la película mantiene un tono atractivo y desenfadado”.

¿Vale la pena verla en el cine? Siempre es bueno darle una oportunidad a las películas de superhéroes, si es que eres fan y piensas que existe una esperanza para el Universo Extendido de DC.