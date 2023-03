Dulce María: Este es el momento más vergonzoso de su carrera

Una vez más Dulce María se prepara para subirse al escenario junto a sus compañeros de RBD, emocionando a miles de fanáticos que esperan verlos por última vez en concierto. Es así como la cantante ha aprovechado este tiempo para compartir con su familia y una que otra vez aprovecha para participar en algunos eventos relacionados con su carrera.

Debido a su gran fama, muchos seguidores del programa ‘Pinky Promise’ pedían a las conductoras que llevaran como invitada a Dulce María, y no fue sino hasta ahora que esta logró asistir. Durante la conversación, la artista mencionó diferentes cosas de su carrera, entre las cuales resaltó un comentario en donde indicaba el momento más vergonzoso de su carrera.

¿Cuál fue el momento más incómodo y vergonzoso en la carrera de Dulce María?

Fue durante una de las dinámicas realizadas en el programa en donde algunos usuarios envían sus preguntas, cuando Dulce María confesó cuál había sido el momento más vergonzoso ocurrido a lo largo de su carrera.

Según lo comentado por la actriz y cantante, todo pasó cuando le tocó grabar una escena donde debía darse un beso con Kuno Becker, revelando que era la primera vez que hacía eso en una Telenovela.

“Yo no tenía idea de cómo se tenía que dar un beso, entonces yo le preguntaba al director que creo que era Pardo… Yo no sé, yo nunca he dado un beso en una novela, entonces ‘¿qué hago?’ y me dice: ‘No, tú llega y lo besas’, pero le digo: ‘¿Así como normal?’ y me dice: ‘Sí’ y pues fue como ‘Okay, está bien, bueno’”, explicó.

Sin embargo, ese no fue el problema real, ya que lo que Dulce María agregó que en ese momento estaba muy concentrada en su papel para poder hacerlo bien y que nunca se dio cuenta lo que había ocurrido en medio de los nervios, pero cuando vio la escena, notó que realmente había sacado la lengua al momento de besar a su colega.

“Yo llegué y lo hice y ni cuenta me di hasta que lo vi, de que todo mundo estaba viendo que había sacado la lengua yo y de verdad que oso me dio”, agregó Dulce María al recordar que la pasó muy mal, tanto así que no quería salir de su casa. “Obviamente, yo no quería salir de mi casa nunca. Estaba muerta de pena, porque nadie me dijo que eso no se hacía”, expresó entre risas.