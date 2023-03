Estos son los bikinis de Ninel Conde que subieron la temperatura en redes sociales

Ninel Conde con 46 años le sigue subiendo la temperatura a cualquiera de sus seguidores, y es que cada vez se pone mejor. La cantante y actriz mexicana tiene muy bien definida su figura y le gusta mostrar lo que tiene en redes sociales así como sus proyectos, viajes y encuentros en familia pero hoy te presentamos a esta artista con los mejores bikinis más comentados por sus fans.

Ninel Conde con una personalidad simpática pero sobre todo muy sensual, le encanta mostrar más allá de un atuendo casual. La artista no tiene temor de destaparse y levantar muchas miradas. También es común verla disfrutar del mar, por esa razón, acostumbra a compartir publicaciones con bikinis muy ‘mini’. Tal ocurrió con este traje de baño amarillo de dos piezas donde reseñó: “El domingo siempre será un día sagrado. Para sonreír estar relax y ser feliz, agradezco a Dios por cada segundo que me regala”, expresó Conde.

Playa, sol y arena así vive Ninel Conde sus fines de semana y sus fanáticos no dudan en dejarle comentarios en Instagram. “La mujer más linda y sexy no solo de México sino también de este planeta”, “El cuerpo más perfecto que he visto”, “Saludos Ninel, belleza estoy disponible para dejar de ser mío para ser tuyo. Bombón estás más bella que la primavera. Ufff dura dura”, son algunos de los mensajes de los internautas.

Es evidente que la actriz es disciplinada con rutinas de ejercicios y una alimentación sana para mantener un cuerpo tonificado. Así también se dejó ver con un bikini color fucsia de dos piezas.

La actriz y cantante cuenta con una de las figuras más envidiables del mundo de la farándula, hecho que no deja pasar desapercibido a través de Internet.

Sin embargo, con sus publicaciones la famosa no solo deja al descubierto su curvilínea figura, también da una “probadita” de su amplio armario de atuendos playeros.