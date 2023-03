Selena Gomez se convierte en la mujer con más seguidores en la historia de Instagram: esta es la polémica que la llevó al trono

Selena Gomez amplía su buena racha en redes sociales al superar la sorprendente cifra de 400 millones de seguidores en Instagram. Este número la convierte en la mujer con más followers en la plataforma de Meta, y saca una impresionante ventaja sobre la número 2, Kylie Jenner.

La relación entre Selena Gomez y las redes sociales ha sido de amor y odio. La misma actriz y cantante ha declarado anteriormente que estar pendiente de este tipo de plataformas, en las que también incluye TikTok y Twitter, le han hecho mal a su salud mental.

De hecho, estuvo a punto de eliminar su Instagram en varias ocasiones. Y hace poco dijo que, aunque no iba a borrar las apps de su celular, sí se iba a tomar un descanso. Entonces, ¿Qué la llevó a incrementar sus seguidores a las sorprendentes cifras de la actualidad?

En primer lugar, un reciente conflicto en el que defendió a su amiga, Taylor Swift de comentarios de la esposa de Justin Bieber, Hailey, le hicieron ganar mucha más notoriedad de la que ya tenía.

También te puede interesar: Justin Bieber regala recuerdo en su fiesta de cumpleaños con una frase que podría hacer referencia a Selena Gomez

Pero otro “problema” fue el detonante para que Selena Gomez recibiera un apoyo multitudinario en su cuenta de Instagram personal.

La actriz de Only murders in the building publicó una historia en sus redes mostrando lo mal que habían quedado sus cejas. La respuesta a este posteo llegó de parte de Kylie (aunque lo niega) quien hizo una especie de respuesta indirecta exhibiendo la misma parte del rostro en perfecto estado y diciendo: “¿Fue un accidente?”.

Selena Gomez y Kylie Jenner

A la hermana de las Kardashian la recriminaron millones de fans y se inició el movimiento “Team Selena” que consistió en hacer que todos la siguieran para incrementar su número de seguidores y dejar muy atrás a Kylie en esa disputa.

Ahora Selena Gomez tiene solo por delante a dos hombres, que son de los más influyentes del planeta por la actividad que hacen para ganarse la vida. Tal vez los conozcas, el número 2 se llama Lionel Messi (443 millones de seguidores) y el 1 Cristiano Ronaldo (563 millones).