Cuauhtli Jiménez: “Nunca me pasó por la cabeza dejar de interpretar a un personaje como Jacinta”

Cuauhtli Jiménez está listo para enfrentar la mirada de la gente, a través de la historia de su personaje La Jacinta en ¡Que Viva México!, la nueva película de Luis Estrada que ya comienza a generar expectativas previo a su estreno este 23 de marzo. El filme reflexiona con humor negro sobre la idiosincrasia; además, sobre la terrible polarización y la grave intolerancia que se vive en los tiempos de la autollamada “Cuarta Transformación”.

Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín y Angelina Peláez abren el debate sobre el estado de las cosas en el país y hacia dónde marca el futuro, a través de una sátira.

El actor mexicano nos presenta a La Jacinta, un personaje trans que ya genera una discusión entre activistas.

Viva México. (Foto: Cortesía.)

“Actuar es reaccionar a estímulos ficticios como si fueran verdaderos, eso sucede con todos los personajes que interpreto. Ninguno tiene -digamos- que las experiencias de vida que yo tengo y, justamente, el mérito del actor consiste en hacer un trabajo que logra acercarse lo más posible a las vivencias de ese personaje. Entiendo -por supuesto- de dónde vienen muchas inquietudes, sobre todo de una activista que fue la que se pronunció públicamente en en un periódico, en el que se planteó los derechos trans que plantean que un actor que es o no trans puede interpretar a un actor trans. Creo que hay grandes ejemplos de películas y de largometrajes que han dado esa cabida, ese espacio a las actrices trans”, dijo Cuauhtli.

“No me considero una persona conservadora ni en contra de los derechos de las minorías. Pero sí creo que digamos en estas posturas que pueden ser totalmente extremas, en medio hay un montón de matices que tenemos que permitir”. — Cuauhtli Jiménez

El actor agregó, “mi postura al respecto de eso, es que la ficción, la creación de arte y de cultura nunca puede estar sujeta a un manual de prohibiciones, porque creo que cuando establecemos un manual de prohibiciones a la cultura y al arte estamos debilitando uno de los pilares más importantes para la creación de esas cosas, que es la libertad. Por supuesto que la crítica es bienvenida y una vez que la película salga y que puedan verla decidirán si mi trabajo les gusta o no y se pronunciarán públicamente. Nunca me pasó por la cabeza dejar de interpretar a un personaje como Jacinta o como Amaranta que fue el personaje que hice en la película Finlandia”.

Cuauhtli Jiménez. (Foto: Cortesía.)

Jacinta (antes Jacinto) es una más de los hijos de Rosendo Reyes (Damián Alcazar) y Dolores (Ana Martin). Hermana de Pancho (Alfonso Herrera).

“El personaje realmente se llama La Jacinta y La Vestida digamos que se le nombró dentro de esta campaña de promoción que se llamó La lotería. Hay que remarcar es la película es una sátira y como tal, el género se trabaja desde ahí para marcar estos estereotipos en esta diversidad de personajes. Para mí es un sueño cumplido trabajar con Luis Estrada, es un director que admiro muchísimo desde la Ley de Herodes porque es un hombre que habla de temas importantes, de temas actuales pero de una manera muy entretenida. La Jacinta es pareja de Lupe, el el tóxico dentro de esta lotería incorrecta y ambos son dueños son propietarios del tugurio o burdel del pueblo, donde venden caricias y otras cosas”, adelantó el actor.

¡Que Viva México!, se filmó en Real de Catorce, “La idea de filmar en Real era tenernos acuartelados, porque es una película coral, que si bien están los protagonistas que son Poncho, Damián, Joaquín y las dos Ana, es una película donde todo el resto del elenco está prácticamente todo el tiempo en las escenas participando, si un actor se le caía a Luis, y eso nos lo dijo desde el primer día, ya jodíamos los llamados. Estábamos un poco acuartelados en los hoteles, eso fue muy padre porque pudimos romper el hielo muy rápido y había noches de tertulia.

Con una carrera en el cine, la televisión y el teatro, fue el propio Jiménez que nos reveló en qué momento llega ¡Que Viva México!

“Llegó en un momento inesperado, porque yo había ya terminado la filmación de Finlandia que fue un personaje de alguna manera fue una identidad trans en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Cuando mi mánager me dice que están abriendo este casting para buscar este personaje, lo primero que le dije fue que terminaba Finlandia y que -obviamente- siempre me gusta como buscar otros personajes que sean distintos. El tono particular que habla Luis Estrada es muy distinto del que habla en Finlandia. Finlandia era una un drama y que Viva México, como la mayor parte de las películas de Luis, pues es una sátira y una comedia de humor negro. Así que acepté, tenía muchas ganas de de pertenecer a esa saga de películas que hablan de ese México; fueron 8 semanas de filmación en Real de Catorce”.

Por último, Cuauhtli Jiménez señaló que el filme provocará diversas reacciones en la audiencia.

“El arte y la cultura no deben ser didácticas ni aleccionadoras, pero sí tienen que ser generadoras de preguntas y tienen que cuestionar. Creo que esto es sin duda uno de los objetivos de esta película”.

Cuauhtli Jiménez, a detalle

Originario de Tabasco, Cuauhti es uno de los actores mexicanos más versátiles en la actualidad. Su talento lo ha llevado a participar en cine, teatro y televisión. Además de los proyectos recientes como ¡Que Viva México! y Contra las cuerdas, se prepara para protagonizar una obra de teatro que estrena en mayo.

Cuauhtli Jiménez. (Foto: Cortesía.)