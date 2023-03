¿El estilo de Galilea Montijo se ha visto afectado por su separación? Estos dos outfits lo demuestran

Galilea Montijo: una pareja me destruyó el autoestima (@GalileaMontijo y @reinaiglesias)

Galilea Montijo fue la tercera conductora del programa “Hoy” que anunció su separación en las últimas semanas. Ella ha estado casada con el político Fernando Reina desde hace once años y llegaron a tener un hijo juntos.

La presentadora aseguró que los problemas en su relación empezaron durante la pandemia, “La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia de la COVID-19, ocasionó diferendos entre nosotros”.

Sin embargo, Galilea Montijo detalló que, por el gran amor que le tienen a su hijo, han logrado mantener un gran respeto y cariño entre ellos. “Tomaremos caminos separados como pareja, pero permaneceremos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto”.

Galilea Montijo ha logrado convertirse en un referente en la moda nacional, gracias a su gusto audaz, que no teme probar estilos diferentes, no obstante, desde que anunció su separación, los outfits que ha llevado últimamente no han sido tan acertados.

Se puede suponer que la presentadora tenga actualmente otras preocupaciones más importantes en mente, y por eso ya no le esté poniendo tanto cuidado a los detalles en su look como antes.

Por ejemplo, con ese look verde, que consistía en una sudadera con un bordado de ‘Piolín’, una falda tipo lápiz con tela parecida al cuero, y unos tacones verdes con una estrella plateada de adorno, pareciera que solo seleccionó las prendas del mismo tono para ver si funcionaba.

A pesar de que su maquillaje y cabello estaban impecables, ese outfit, aparte del color, no tenía otro punto de conexión, no combinaban en nada, eran tres estilos distintos que no encajaban.

El otro outfit consistió en un conjunto negro, que tenía un estilo demasiado juvenil, pero puede que le hubiera funcionado bien si hubiera elegido otro calzado y no esas botas vaqueras que acortaron sus piernas.