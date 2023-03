Lele Pons y Guaynaa estuvieron a punto de cancelar su boda

El pasado 4 de marzo Lele Pons y Guaynaa celebraron su amor en una lujosa boda en Miami, no obstante, después de 8 meses de planificación la pareja estuvo a punto de cancelarla, puesto que la salud de uno de los dos permanecía delicada.

También puede leer: Lele Pons y Guaynaa publican las primeras imágenes de su luna de miel

A pesar de que la fiesta fue documentada minuto a minuto en redes sociales, los recién casados dieron una entrevista con ‘El gordo y la flaca’ para revelar los detalles que se mantenían en secreto sobre su unión.

Boda de Lele Pons y Guaynaa (Fotografías del Instagram de @phraa)

Lele Pons y Guaynaa a punto de cancelar su boda

El cantante puertorriqueño y la creadora de contenido se mantenían emocionados de llegar al altar; sin embargo, Guaynaa se enfermó gravemente del estómago días antes de la boda, lo cual habría sido un motivo para la cancelación de la fiesta.

“Había comido algo horrible, él me dijo, ¿qué pasa si no nos casamos mañana? y yo, pues no nos casemos y ya, la salud es más importante” detalló Lele Pons.

Aunque por la mañana del 4 de marzo Guayanaa permanecía con malestares, poco a poco comenzó a mejorar, de ahí que su enlace se llevara a cabo con éxito. Al final la situación simplemente quedó como una anécdota para compartir con sus seguidores y amigos.

Luna de miel de Lele Pons y Guaynaa

La pareja ha mantenido al tanto a sus seguidores a través de sus redes sociales, desde el momento en el que se encontraban en el Aeropuerto hasta que llegaron a su destino inicial, Dubái.

El intérprete puertorriqueño y la artista venezolana se hospedan en uno de los recintos más lujosos de la ciudad, el Hilton Dubái Palm, donde fueron recibidos en una habitación decorada temáticamente para los recién casados.

En el lugar han hechos distintas actividades como bucear, montar a camello por el desierto, cenas a la luz de la luna, entre otras cosas.