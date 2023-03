Lyn May criticada por acosar a Daniel Arenas en el programa ‘Hoy Día’

Liliana Mendiola conocida como Lyn May estuvo en el programa ‘Hoy Día’ y no perdió la oportunidad para atacar en vivo al panelista Daniel Arenas pero no tanto de forma despectiva sino más bien, seductora, tanto que parecía un acoso y los seguidores no dudaron en caerle a críticas.

La actriz de 70 años no pierde su carisma y jovialidad frete a las cámaras pero para los seguidores del programa de espectáculos, la mujer lo único que hizo fue tratar de insinuársele al conductor y se convirtió en objeto de burla durante la transmisión del show. Lyn May siempre quiso estar tocando a Daniel Arenas.

En dicho encuentro, la mexicana demostró su atracción por el colombiano desde que se saludaron. Al sentarse en el sillón del foro, ella puso su pie sobre su pierna, y no dejó de acariciar sus manos y su cuerpo. La conductora dijo “ya conozco a Lyn, de aquí en adelante ni siquiera me va a voltear a ver a mí, pero no te preocupes, yo no me ofendo”.

Así reaccionaron los internautas

Los seguidores de internet reaccionaron:

“La cara de “Auxilio, alguien ayúdenme” del pobre Daniel. Y todos los días le pido a Dios que me conceda envejecer con dignidad, Lyn May da vergüenza ajena”, “Es un monstruo Lyn May”, “Jajajajajaja q horror de acoso”.

“La hubiera acusado de acoso sexual. Por eso pasa lo que pasa con esa clase de mujeres. En qué cabeza cabe, puede ser su mamá o su abuelita más bien”, “Que mujer más estresante y acosadora”, “Películas de terror, este hombre está aterrorizado”, son algunos de los mensajes de los seguidores de las redes sociales.

La actriz dijo que Arenas estaba muy guapo y que su presencia la hacía sentirse mucho más cómoda. Ante esto, Daniel Arenas dijo “me estás sonrojando. Estamos al aire, de pronto no es algo tan público”, a lo que ella respondió: “Es como una telenovela”.