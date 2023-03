¿Abrirá OnlyFans? Maestra renuncia a la SEP por “8 años de malos salarios”

Los maestros son personas encargadas de brindar el conocimiento necesario a todos los jóvenes que acuden a la escuela. Pese a vivir diversos momentos complicados con los estudiantes, las docentes realizan todo su esfuerzo para mantener la atención de los alumnos y así apoyarlos para que tengan una gran carrera académica. Sin embargo, una profesora se viralizó por exponer el mal salario que obtuvo durante ocho años.

Te recomendamos: ¿Qué maestras son las más virales en TikTok?

Diana Clarissa es una internautas que subió, hace algunos días, un clip donde relató por qué renunció a su “plaza de docente después de 8 años”. La mujer explicó que pensó, durante seis meses, si seguía impartiendo clases o buscaba una nueva profesión, mas ella quería seguir “por amor al arte, el amor a los niños”.

Al tener una conversación con los directivos y personal de la Secretaría de Educación Pública, Diana descubrió que no iba a recibir nada por sus ocho años de servicio: “ni las gracias me dieron”, finalizó. El video logró popularizarse de gran manera en la plataforma de clips cortos sumando más de un millón de reproducciones.

Sigue leyendo: ¿Qué dijo? Alumno invita a maestra a su casa para “estudiar” 😏