Claudia Martín congelará sus óvulos para convertirse en madre luego de los 35 años

Si bien el sueño de muchas mujeres es algún día convertirse en madre, no es menos cierto que a veces los planes se van retrasando por darle prioridad - usualmente - a proyectos profesionales. Los avances de la ciencia han contribuido para que muchas le ganen tiempo a su reloj biológico y recurran a alguna técnica que le permita concretar su meta para luego encaminarse hacia el plan de la maternidad.

Este es el caso de la actriz Claudia Martín, que a sus 33 años, tiene muy claro su deseo de convertirse en mamá, aunque por ahora lo tiene en stand by debido a algunos proyectos en su carrera como actriz que debe atender. Sin embargo, la joven histriónica, dijo que no descarta la idea de congelar sus óvulos ya que por ahora, no está en sus planes embarazarse.

“Siempre he querido ser mamá, soy muy niñera, los bebés y los niños me siguen mucho, me da mucha ilusión, también sé que la edad es importante en términos biológicos, hay que tomarlo en cuenta próximamente”, comentó Martín en una entrevista para el programa a ‘Hoy’.

Claudia, que actualmente tiene 33 años, precisó que las mujeres tienen la opción de aprovechar los avances de la ciencia sin sentir la presión de la sociedad, que impone un límite de edad para concebir hijos, por ello acudiría a un método de reproducción asistida si fuera el caso.

“Claro que sí, si se puede planificar, y hoy por hoy existe esa información, es una realidad que a los 35 años es más difícil tener hijos, y si yo llego a esa edad y aún no está dentro de mis planes está esa opción”, agregó la intérprete de Eva Carvajal en Amar a muerte.

Luego de dos años de matrimonio con Andrés Tovar, actual esposo de la actriz Maite Perroni, Claudia decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el también actor Hugo Catalán, aunque por ahora no tienen planes de matrimonio, dice que Catalán es “anti todo lo tradicional del mundo”, no descarta volver a casarse, prefiere dejar que las cosas vayan fluyendo a su tiempo y ritmo.