Entérate la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie: ‘Soy Georgina’

La modelo, empresaria y esposa de Cristiano Ronaldo, se prepara para mostrar la segunda temporada de su reality show ‘Soy Georgina’. En esta ocasión, la pareja del futbolista está lista para mostrar el lado deportivo con el que tiene que lidiar todos los días, incluso se verá a la modelo imitando a un árbitro de fútbol, sosteniendo una tarjeta de crédito con un silbato en la boca.

Te puede interesar: Así fue criticada Georgina Rodríguez por su acento inglés

Georgina Rodríguez proyecta su lado como influencer, mujer de negocios, madre y esposa. Diversas facetas que se pudieron visualizar en la primera temporada de su serie pero en esta ocasión, se espera mostrar más su convivencia desde Arabia Saudita.

“A veces, los mejores y los peores momentos llegan de la mano. La sensación internacional Georgina Rodríguez nos invita a subirnos a la montaña rusa de su vertiginosa vida...”, dice la modelo en el trailer de la segunda temporada lanzado por Netflix.

La primera parte de su historia fue estrenada el 27 de enero de 2022 y se mantuvo en el Top 10 global de TV (de habla no inglesa) durante tres semanas. El reality alcanzó el Top 10 de TV en 62 países como: Alemania, Egipto, España, México, Perú, entre otros.

Y Ahora ¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

‘Soy Georgina’ en su segunda temporada se estrena a nivel mundial el 24 de marzo en Netflix en los siguientes horarios, según cada país. Perú; 2:00 am, México: 1:00 am, Argentina y Chile: 4:00 am y España: 8:00 am.

Georgina anuncia que a pesar de tener más de 40 millones de personas que la siguen, nadie sabe realmente lo que siente. Entre lágrimas la influencer expresa: “La vida es dura, la vida sigue”, dejándose ver una cuna vacía.

Fue en abril de 2022 cuando la mujer de 29 años y Cristiano Ronaldo de 38, sintieron el golpe más grande de sus vidas al perder a uno de los bebés que venía en camino. Entre muchos otros más detalles personales se podrán disfrutar pronto sobre la esposa de uno de los jugadores del balompié más importante del mundo.