‘Las Pelotaris 1926′, una serie llena de empoderamiento e historia

Históricamente las mujeres deportistas han dado pasos gigantescos a pesar de la resistencia por el contexto social, de esta forma fue que se desarrolló ‘Las Pelotaris 1926′, una historia inspirada en las vivencias de mujeres que revolucionaron el juego de la pelota vasca.

Luego de casi 100 del suceso, Zuria Vega, Claudia Salas y María de Nati llegan a interpretar la inspiradora historia sobre un grupo de deportistas que lucharon por alcanzar sus sueños a pesar de las condiciones sociales que se los impedían, sin pensar sobre su impacto en el futuro ‘las pelotaris’ generaron una revolución de género.

Entrevista con el elenco de ‘Las Pelotaris 1926’

Injusticias de género, machismo, maternidad, aborto, expresión sexual, son solo algunos de los temas que tocan en la nueva serie de Vix+. Para Publimetro, las protagonistas hablaron sobre la importancia de seguir contando este tipo de historia, ya que aún con los cambios que se han experimentado queda un largo camino por recorrer.

“Yo creo que este tipo de mensajes y discursos no nos podemos cansar de seguir gritando porque hace 100 años pasaba lo mismo y estamos 100 años después haciendo una serie basada hace 100 años en lo que pasa hoy en día, ya no es cuestión ni de moda, ni de que ahora se visibilice más, como que cada vez los debates sean más usuales en una sobremesa, pero que no nos quedemos ahí solamente. Entonces creo que es súper necesario seguir hablando de estas historias e incorporarlas en nuestra vida como personas individuales, que es al final donde creo que surge el cambio colectivo” dijo Claudia Salas.

Pese a que la historia esta ambientada en 1926, Chelo, Idoia e Itzi son tres personajes que cuentan con características y situaciones que pueden conectar con cualquiera, es por ello que las tres actrices principales asimilaron los conflictos para entrar en sus papeles.

“Yo me relaciono con los tres personajes, hay una cosa de supervivencia constante, todas tienen una razón de ser como son y y en los tres casos de algo se están defendiendo, de algo se están protegiendo, de algo están sobrepasando, por algo son de esa forma y creo que a la fecha nos pasa todavía como mujeres, hay cosas que todavía no podemos, sea la sexualidad, sea laboralmente, hay cosas que todavía no podemos vivir o elegir libremente” agregó Zuria Vega.

Pese a que las condiciones han cambiado considerablemente para las mujeres en ciertas partes del mundo, en pleno siglo XXI aún existen represalias por la libertad de expresión sexual y reproductiva, de ahí que Zuria Vega, Claudia Salas y María de Nati tomen una posición al respecto.

“Bueno tenemos que seguir explicando por qué nosotras debemos elegir sobre nuestro cuerpo, creo que hay muchos temas muy latentes todavía, igual y son menos evidentes porque están un poco más camuflajeados, pero eso no los hace menos peligrosos, entonces hay que estar alertas” puntualizó Zuria Vega.

‘Las Pelotaris 1926′ estrenan un nuevo episodio cada viernes por la plataforma de contenido Vix+.