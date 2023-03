Rebecca Jones celebró y agradeció a la vida hasta el último día

Rebecca Jones estaba en plena pandemia, aislada para evitar ponerse en riesgo, así fue como se dio el contexto de la entrevista que dio a Publimetro en 2020. La actriz durante toda la charla agradeció la oportunidad de hablar de lo que más le apasionaba que era su trabajo; además, se acercaba su cumpleaños (21 de mayo) por lo que celebraba la vida tras los momentos difíciles por las cuestiones de salud.

Para Rebecca Jones el aislamiento social debido a su salud fue una buena excusa para reconectarse consigo misma, sobre todo depurar cosas para mantener la salud física y mental.

“Celebro siempre, ya sea con amigos o sin amigos, con hijos o sin hijos, porque ahorita no lo puedo ver. Lo que me gusta hacer son rituales de agradecimiento, como rezar y meditar. Creo -fielmente- que cada cumpleaños es un año nuevo, así que agradezco las oportunidades que me ha dado Dios y la vida, compartió en la entrevista.

Agregó, “Trato de poner en la balanza lo valioso que es cada día , así estemos encerrados entre cuatro paredes, pero la libertad existe en la mente y hay que sentirse muy agradecido”.

“Siempre hay retos diferentes, a lo largo de más de 40 años han cambiado mucho los contenidos y formas de hacer televisión. Yo hice mi nombre gracias a la televisión con Cuna de lobos y novelas importantes que ya no hacen, ahora con las plataformas es mucho más difícil. Tengo tanto agradecimiento con Dios y la vida, de tener una carrera que me ha permitido hacer muchas cosas, donde he pasado por todo. Nunca me interesó de manera brutal irme a Hollywood, ahora las plataformas son un foro internacional”. — Rebecca Jones

Últimos post en redes sociales

Rebecca Jones durante los últimos meses se vio disminuida físicamente por las recaídas de su estado de salud.

Sus últimos dos mensajes en su cuenta de Instagram, fueron el pasado 12 de marzo y con dedicatoria para Ignacio López Tarso.

“Se nos fue nuestro Nacho, pero se quedan todos esos personajes fantásticos, hasta Macario, que osaba negociar con la muerte. Junto a el hice muchas cosas, y estoy convencida que no hubo, hay, ni habrá otro como el en la escena teatral y cinematográfica de México. Le aprendí tanto!!Descansa en Paz, Nacho de mi corazón y de México entero”.