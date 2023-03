Así fue la polémica relación entre Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Rebecca Jones se consolidó como una de las actrices mexicanas más importantes, después de luchar contra el cáncer y alejarse de los sets de grabación, este 22 de marzo se dio a conocer la noticia sobre su deceso.

La productora contaba con una exitosa trayectoria en el medio artístico y aunque su talento siempre destacó, también protagonizó algunos escándalos, en especial por asuntos de su vida personal, como por ejemplo, por su matrimonio con Alejandro Camacho.

Rebecca Jones. Rebecca Jones. / Foto: Instagram.

Relación de Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Los actores estuvieron juntos por aproximadamente 26 años, en los cuales tuvieron un hijo, Maximiliano Camacho; no obstante, aunque ambos demostraban estabilidad en su matrimonio, años después Jones confesó que se habría aferrado por las apariencias.

“Cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiero decir que te quedes estancado ahí. Si tú ya no estás bien en una situación, no tienes por qué quedarte ahí para complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Éramos la pareja perfecta, casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas” dijo Rebecca Jones sobre su matrimonio.

Rebecca Jones y Alejandro Camacho en #CunaDeLobos pic.twitter.com/NZz9QMdORH — Jones Strickler Fans (@pao_bella_linda) May 21, 2015

La actriz declaró al respetó en una entrevista que tuvo en el programa de ‘Montse y Joe’, misma en la que evitó entrar en detalles sobre los motivos que fueron claves en su separación con Alejandro Camacho; sin embrago, habló sobre la importancia de terminar una relación a tiempo, con el objetivo de evitar conflictos.

Hasta el momento el actor no ha emitido ninguna declaración sobre el deceso de Rebecca, aunque hace algunas semanas expresó sus buenos deseos para la recuperación de su exesposa.