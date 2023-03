Enrique Guzmán se enojó con la prensa cuando le preguntaron sobre el robo de Silvia Pinal

Cuando iba saliendo de las instalaciones de Televisa, Enrique Guzmán fue interceptado por algunos miembros de la prensa, quienes le preguntaron sobre su nuevo álbum y en el escándalo en el que se encuentra involucrado su hijo con Silvia Pinal.

El cantante fue invitado al programa “Hoy” para hablar de su nuevo proyecto musical y nuevas presentaciones, pero su interacción con las presentadoras del matutino dio mucho de que hablar, ya que varios usuarios consideraron que acosó a Andrea Legarreta y Andrea Escalona.

A pesar de que las presentadoras intentaron desviar constantemente los “cumplidos” de Enrique Guzmán, para que se enfocara en hablar únicamente de su trabajo, el cantante dijo que se podría casar con Andrea Legarreta y después invitó a comer a su compañera.

También te puede interesar:

Frida Sofía asegura que todos sus familiares le han robado a Silvia Pinal

Luis Enrique Guzmán se deslinda del robo de las joyas de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel se negó a hablar del robo que sufrió su madre, pero despertó preocupación por su salud

¿Por qué explotó Enrique Guzmán contra los reporteros?

Cuando Enrique Guzmán iba saliendo de las instalaciones de la televisora de San Ángel, algunos periodistas lo interceptaron y detuvo su vehículo para hablar con ellos.

Al principio, hablaron de su nuevo material discográfico y sobre las presentaciones que tenía planeado hacer pronto, pero luego le preguntaron sobre el robo que sufrió su expareja, Silvia Pinal, a manos de uno de sus hijos, Luis Enrique Guzmán.

El cantante pidió que no lo metieran en esa “bronca”, reusando en dar su opinión al respecto, pero ante la insistencia de los demás reporteros, Enrique Guzmán se enojó y les dijo:

“No me metas en esa bronca. La misma cosa me preguntó él (señala a un reportero)”, expresó con evidente molestia, “¿Otro? Tú, tú y tú, están preguntando lo mismo. ¿Son pendejos los tres? ¡Que no! no me interesa”.

Entonces, se despidió de los reporteros y le pidió a su chofer que arrancara de inmediato.