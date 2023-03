Chiquis revela que es Bisexual

Chiquis Rivera lanza indirectas a sus haters: “Me sigue valiendo madre los que no me quieren” @chiquis

Una de las cosas que siempre ha caracterizado a Chiquis Rivera es que no le da miedo hablar sobre su vida íntima, ofreciendo detalles en diversas ocasiones de sus relaciones amorosas, pero ahora, sorprendió a todos luego de que revelara que durante su adolescencia tuvo un romance con una mujer, pero al ver que su madre, Jenni Rivera, no estaba de acuerdo con esto, decidió darle fin a este pequeño amorío.

No obstante, la famosa afirmó durante el Podcast de la rapera Snow Tha Product que sí había besado a una chica y que de hecho esta le estimulaba de cierto modo su mente. “Sí he besado a una chica, tenía una novia de hecho, y estuve con ella por un año, como que ella estimulaba mi mente y eso es lo que necesitaba en ese tiempo”, dijo, dejando impactados a todos los que lograron ver el programa.

Asimismo, Janney Marín Rivera (nombre real de la famosa) agregó además que una de las personas que no estaba de acuerdo con esto era su madre, la cantante Jenni Rivera, ya que esta tenía una creencia un poco más “tradicional”.

“... Mi mamá no estaba de acuerdo con eso, aunque ella tenía la mente abierta, era muy tradicional en la manera que toda la familia es cristiana y ella decía que no quería eso para su hija, entonces rompí con ella, pero siempre he dicho que soy un 20 por ciento gay, esa es la verdad…”.

Chiquis revela ser bisexual y confesó que Jenni Rivera no estuvo de acuerdo con una de sus relaciones con una mujer pic.twitter.com/6lmlPNbAmj — Lo + viral (@VideosVirales69) March 23, 2023

A pesar de que Chiquis Rivera dejó bien en claro que también tiene otros gustos más allá de los estereotipos impuestos desde hace mucho tiempo por la sociedad, la cantante mantiene actualmente una relación heterosexual, e incluso se dice que ambos podrían llegar al altar para decir “Sí” a pasar el resto de sus vidas juntos.