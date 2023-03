Reprueban participación de Alfredo Adame en la Marcha del Orgullo

La marcha del Orgullo LGBT+ esta cada vez más cerca de llevarse a cabo en la Ciudad de México, en los últimos años se han unido personalidades del medio del espectáculo para posicionarse al respecto en forma de aliados para la comunidad, este 2023 Alfredo Adame dio a conocer que será uno de los embajadores del Pride.

El nombramiento del polémico actor fue respaldado por uno de los comités encargaos de la organización de la marcha, como era de esperarse las reacciones surgieron de inmediato, en especial las críticas contra Adame.

Alfredo Adame como embajador en marcha del Orgullo

La marcha por el Día Internacional del Orgullo se realizará el próximo 24 de junio en la Ciudad de México, misma en la que posiblemente podría participar el actor después del nombramiento que le otorgaron.

¿Neta Alfredo Adame en la marcha LGBTTTIQA+?



Ahora sí se hizo canon: por cosas como estas no nos visitan los extraterrestres. 👽🛸 pic.twitter.com/tKA75glKPG — Pável Gaona 👽 (@PaveloRockstar) March 23, 2023

El enojo por parte de los usuarios de redes sociales proviene de los supuestos pronunciamientos que hizo Adame en el pasado por la orientación sexual de su hijo, Sebastián Adame, quien reaccionó con decepción al nombramiento.

“Mi papá no tiene nada que estar haciendo ahí, por qué lo invitaron esta fuera de mi comprensión, pero estoy muy decepcionado” escribió el hijo del actor.

Mi papa no tienen nada que estar haciendo ahi, por que lo invitaron esta fuera de mi compresión pero estoy muy decepcionado https://t.co/0Ss61n7PiY — SebasGaymer13 (@SGaymer17) March 23, 2023

Por su parte, Alfredo Adame habló al respecto en la conferencia de prensa del Comité Gay Pride LGBT+, en la cual defendió su postura como supuesto aliado de la comunidad, incluso comentó sobre el apoyo que le brindó a su hijo.

“Cuando mi hijo Sebastián a las 7 de la noche me habló y me dijo, papá, ¿te puedo ir a ver? Papá soy homosexual, se me salieron dos lágrimas, me levanté de la cama y le dije: Te amo, te respeto y te adoro” dijo el actor.