Esta es la razón por la que el público decidió la salida de Arturo Carmona de ‘La Casa de los Famosos’

El pasado lunes 20 de marzo se dio a conocer el noveno eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, siendo Arturo Carmona el participante que, por votos populares tendría que abandonar la casa en esta ocasión, lo cual dejó a todos los habitantes impactados, pero al parecer al público satisfecho con los resultados.

¿Por qué decidieron sacar a Carmona?

Un poco antes de dar los resultados, se pudo observar en redes sociales que muchos de los seguidores del programa deseaban que el actor saliera del mismo, pues alegaban que este había realizado comentarios machistas en contra de Dania Méndez, con quien mantuvo una breve relación dentro del reality show.

Sucede, que luego del pequeño intercambio realizado por ‘La Casa de los Famosos’ y ‘Big Brother Brasil’, muchas cosas ocurrieron, entre estas la salida de dos participantes de BBB tras haber acosado a la famosa durante su estadía en el programa, lo cual explicaron en varias ocasiones que esa no era una acción que debiera ocurrir, ya que no es algo que deba impulsarse.

No obstante, pese a que muchos le dieron su apoyo a Dania, Arturo Carmona hizo todo lo contrario, ya que al parecer este indicaba que la única culpable de esto era la ex Acapulco Shore, entre los comentarios que realizó con respecto al reality brasileño se encuentra: “Hay cosas que van invitando a otras y no es que sea tu intensión... Después de que te sientas en las piernas de alguien, ¿qué sigue?”, dijo.

A pesar de todo esto, luego de que se diera a conocer que Arturo fue el segundo eliminado, Dania hizo notar su tristeza, por lo que se afirma que los comentarios no quebrantaron del todo sus sentimientos hacia él, esperando que al finalizar el reality show, se aclare un poco lo que ha ocurrido en su corta relación y manifiesten bien sus sentimientos.