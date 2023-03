La tierna canción que Phil Collins dedicó a su hija Lily, la protagonista de ‘Emily en París’

Lily Collins, se ha destacado como una de las actrices más importantes de Hollywood, gracias a las interpretaciones que ha realizado en diversas producciones, entre estas el papel de ‘Emily Cooper’ para la serie más glamurosa de Netflix, ‘Emily en París’.

Sin embargo, muy pocos conocer que esta es hija de uno de los cantantes más importantes en la industria musical, se trata de Phil Collins, quien ha interpretado diversas canciones para películas animadas de Disney.

¿Cuándo nace Lily Collins?

Fruto del amor entre Phil Collins y Jill Tavelman (su segunda esposa), nace el 18 de marzo de 1989 Lily Collins, la actriz que vino a cautivar a todos con su gran sonrisa y hermosura. No obstante, su vida cambio un poco después, pues a sus siete años de edad vivió la separación de sus padres, por lo que tuvo que irse a vivir con su madre a Los Ángeles, lo que hizo que su relación con Phil se hiciera un poco distante.

Cabe resaltar que, a pesar de todo Lily mantiene un cariño muy particular a su padre, pero en ocasiones ha indicado que su éxito se debe a su propio mérito.

La canción que dedicó Phil Collins a Lily Collins

En 1999 Phil Collins lanza ‘You’ll be in my Heart’, que a pesar de ser uno de los temas musicales más conocidos del británico gracias a que fue el seleccionado para el soundtrack de la película producida por Disney, Tarzán.

Sin embargo, la canción no estuvo inspirada en este largometraje, ya que desde el inicio se inspiró en el amor que le tiene a su hija Lily al momento de crearla, solo que un poco después terminó presentándola a Disney, pues lo habían seleccionado para escribir algunos temas para su película.

De esta manera, ‘You’ll Be in my Heart’ llegó a ser tan exitosa que alcanzó el puesto número 21 en los Billboard Hot 100, siendo además nominada a varias premiaciones, y obteniendo un Globo de Oro como Mejor canción Original, además de una estatuilla en los Oscar en la misma categoría.