Chabelo escribía su biografía: “que lean todo lo que pude hacer en los años de vida que Dios me permitió estar”

Charlar con Xavier López era hacer un recorrido por la historia de México, su personaje de Chabelo cumplió casi 70 años, y es algo que llenaba de satisfacción al actor.

Durante sus últimos años de vida se convirtió en un empresario que creó un imperio en la industria del entretenimiento y con el cual ha aprendió a lidiar con las consecuencias de la fama, inclusive las bromas referentes a su longevidad en las redes sociales como Twitter y Facebook.

Desde su casa en la Ciudad de México confesó -en su momento- que prefería dejar a un lado las lágrimas, y optar por las risas, que era el motor para continuar con su labor en la televisión mexicana.

Su personaje y programa le valieron a Xavier López Chabelo diversos reconocimientos como el premio Legend Award, de los MTV Movie Awards México, en 2005; y dos Récords Guiness por la mayor trayectoria como conductor infantil y el mayor tiempo haciendo un solo personaje: Chabelo.

Tras confirmarse la partida del primer actor, recordamos la entrevista que hizo Publimetro hace algunos años, en el que mucha cosas cobran sentido y relevancia.

¿Se considera un ejemplo?

— Cualquier persona que utilice un medio de la comunicación tiene cierta responsabilidad por lo que la gente recibe. No sé si soy un ejemplo, pero soy un ser humano que busca un equilibrio entre la forma de comportarse para no ser un mal ejemplo para nadie. Simplemente creo que soy un ser humano, común y corriente, con una profesión que me ha dado muchas cosas.

¿Quién es más travieso Xavier o Chabelo?

— (Risas) Normalmente las orejas no las jalamos ambos dos, cada uno tiene su propia personalidad (…), hay cosas que reprime Xavier a Chabelo, y quizá si son correctas, Chabelo le hace caso; igualmente Chabelo a Xavier, quien pudiera tener cierta actitud que pueda chocar con la manera de ser del otro, es un un toma y da sano, lo único es tratar de que la gente sienta el agradecimiento que le produce a uno estar tanto tiempo vigente.

“Xavier (era) mi cuate que me prestaba su cuerpo para hacer lo que me gustaba” — Chabelo

¿Qué lo hace reír?

— Me hace reír la espontaneidad, la sencillez, y todo aquello que sea muy espontáneo, eso es lo que produce mi sonrisa, y afortunadamente lo veo en lo niños; además de todos los memes que crean con Chabelo, hay que reírse de todo y no enojarse, aunque yo no sea un gran aliado de la tecnología, y las redes sociales.

¿Le molesta o presiona la palabra retiro?

— No, el retiro me lo marcará el público mismo. Al momento que deje de apoyarme, en ese momento dejo lo que he hecho hasta ahora, en ese momento dejaría todo lo más fuerte que he hecho que es Chabelo. Así que en el momento que el público me hiciera sentir que ya no le interesa Chabelo, pues insistir por hacer otra cosa pero a esta altura de la jugada, creo que no querría hacerlo.

¿Qué tanta atención le pone a las críticas y a los malos comentarios?

— Todo es parte del día a día, y siempre trato que la gente me vea como soy. Es muy cansado estar haciendo cosas falsas. Hasta por comodidad, estar fingiendo, es algo muy cansado.

¿Cómo está de salud?

— Mi salud depende de mi inquietud de estar creando, no hay nada nuevo bajo el sol, todo está hecho, así que cada día es más difícil.

Biografía pendiente

Durante la entrevista telefónica que realizamos con Chabelo, adelantó un detalle especial.

”Estoy tratando de escribir un libro desde hace rato, de poner en blanco y negro mis vivencias, vida y todos estos años de andar de la seca a la meca, espero poder lograrlo y dejárselo por lo menos a mis hijos, que lean todo lo que pude hacer en los años de vida que Dios me permitió estar”.

”Mi vida está llena de actos espontáneos de la gente, a quien no tengo como agradecerle tantas cosas que me han dado gratuitamente. Xavier es mi cuate que me presta su cuerpo para hacer lo que me gusta”. — Xavier López Chabelo, actor y productor.

Chabelo, a detalle