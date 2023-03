La rapera, vocalista y bailarina del grupo femenino de k-pop, BLACKPINK, Lalisa Manobal, mejor conocida como Lisa, se encuentra celebrando su cumpleaños número 26 y para esta ocasión, como está en medio de la gira ‘Born Pink World Tour’, lo festejó con sus BLINKs de Filipinas.

Lisa de BLACKPINK cumple 26 años y lo celebra con BLINK. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for Coachella)

Lisa nació el 27 de marzo de 1997 en Tailandia y gracias a una audición realizada en su ciudad, fue seleccionada por la compañía YG Entertainment, para convertirse en trainee, donde tras varios años más tarde, logró debutar con el grupo BLACKPINK junto a Jisoo, Rosé y Jennie.

Fue en 2016, cuando el grupo femenino BLACKPINK hizo su debut bajo el sello discográfico YG Entertainment, siendo este la primera agrupación femenina dentro de la compañía después de siete años, dicho lanzamiento lo hicieron con el mini álbum Square One, el cual incluye los sencillos “Whistle” y “Boombayah”.

Por otro lado, Lisa de BLACKPINK habla 5 idiomas entre ellos tailandés, coreano, inglés, japonés y chino, y en septiembre de 2021 lanzó su primer single como solista titulado Lalisa, seguido de Money para posteriormente estrenar SG con DJ Snake, Ozuna y Megan Thee Stallion.

Lisa de BLACKPINK cumple 26 años y lo celebra con BLINK. / Foto: YG Entertainment

Lisa de BLACKPINK cumple 26 años y lo celebra con BLINK

Como parte de la gira mundial ‘Born Pink World Tour’, BLACKPINK ofreció un concierto en Manila, Filipinas, donde Lisa tuvo la oportunidad de celebrar su cumpleaños número 26 con todos los BLINKs que asistieron al show y por si fuera poco, le prepararon un pastel de cumpleaños muy especial, “¡Qué energía tan loca aquí en Manila! Tan feliz que pude celebrar mi pre-cumpleaños junto con mis BLINKS”, escribió Lisa en su cuenta de Instagram.

Junto a esto, BLINKs de todo el mundo por medio de redes sociales aprovecharon para felicitar a la idol de k-pop y recordaron la vez que ganó su primer moon person en los MTV VMAs de 2022, convirtiéndose en la primera solista de k-pop en obtener este reconocimiento.

Por otro lado, Lisa, Rosé, Jennie y Jisoo llegarán por primera vez a tierras mexicanas el próximo 26 y 27 de abril como parte de la gira mundial ‘Born Pink’ donde deleitarán a sus BLINKs con los éxitos “Kill This Love”, “As If It’s Your Last”, “Whistle”, “Pink Venom”, entre muchos otros más.