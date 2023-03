The 1975 en México, conoce el setlist completo. / Foto: Dirty Hit

Como parte de la gira ‘The 1975 At Their Very Best’, el próximo jueves 30 de marzo, la banda británica conformada por Matty Healy, Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel se presentará en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Sin embargo, este no es el único show que la agrupación ofrecerá en tierras mexicanas, ya que, el día 29 de marzo, se presentarán en la Arena VFG ubicada en Guadalajara y el sábado 1 de abril, forman parte de la alineación o line up para el festival de música Tecate Pa’l Norte.

Que nos bese el vocalista 😍🫶 The 1975 pic.twitter.com/SoeBYdFCPa — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 30, 2022

Cabe señalar que fue tan solo en noviembre de 2022, cuando la banda liderada por Matty Healy arribó a CDMX para ofrecer un show en el festival Corona Capital tras su última visita en marzo de 2019, donde se presentaron en el Vive Latino.

Fue durante su presentación en Corona Capital 2022, donde dieron a conocer que en marzo del próximo año, nuevamente llegarían a la CDMX pero esta vez en un concierto en solitario donde presentarán los éxitos de su quinto álbum de estudio titulado ‘Being Funny in a Foreign Language’. Pero si te estás preguntando, cual será el setlist para sus shows en México, aquí te lo decimos.

Conoce el setlist completo para The 1975 en México