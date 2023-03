Tonino Meberak, hermano y manager de Shakira que la alertó sobre las infidelidades de Gerard Piqué

Tonino Mebarak, el hermano de Shakira que no la deja ni a sol ni a sombra (Foto: Getty Images / Europa Press)

Desde hace varios meses, el nombre de Shakira ha estado en tapete noticioso desde que se conoció la separación con su ex pareja Gerard Piqué con quien llevaba 12 años de relación. Desde entonces, la colombiana ha recibido el apoyo de sus amigos cercanos, su familia y muy especialmente de su hermano Tonino Meberak, quien ha sido pieza clave en todo el proceso que ha atravesado la cantante de 46 años.

Más allá del vínculo familiar y laboral que lo une con la artista, Tonino se convirtió en el confidente de Shakira, también el vocero oficial y su fiel acompañante, sobre todo, en el proceso legal que le tocó afrontar por la custodia de sus hijos. Se dice que se encargó de lidiar con las comunicaciones con los abogados de Gerard Piqué.

Fuentes allegadas han asegurado que Tonino, ha sido el protector de sus padres, William y Nadia, también de sus sobrinos, los pequeños Milan y Sasha y quien destapó las andanzas que tenía el ex futbolista.

Según el portal Mujer Hoy, el hermano de Shakira descubrió las infidelidades de Piqué, las constantes salidas que tenía por la noche y las desapariciones provisionales fuera de Barcelona. Al parecer algunos datos fueron recabados por el hermano de la barranquillera que luego lanzó, como bola de nieve y estos fueron creciendo hasta que se empezó a destapar la olla de la traición del catalán de 36 años hacia su ex pareja.

Al parecer, Tonino no tardó en sospechar de Piqué no sólo porque se convirtió en el principal ausente en eventos familiares y personales de Shakira, también por algunas versiones que le ofreció el periodista Jordi Martin, quien lleva más de una década cubriendo la vida de Shakira desde que se mudó a España. Supuestamente el comunicador le comentó al empresario que su ex cuñado tenía una relación extramarital con Clara Chía así como la tuvo con otras dos mujeres.

El empresario vivía en Miami pero una vez se enteró la situación de su hermana, enseguida viajó a Barcelona para servirle de apoyo. Se dice que Tonino fue soltando algunos detalles sobre Piqué hasta que la historia se fue tejiendo poco a poco y el mundo entero se enteró.