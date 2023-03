“¡Regrésate a tu país!”: joven encara a extranjera por no querer hablar español en calles de la CDMX

Mexicana encara a extranjera por no querer hablar español (Captura de pa)

TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo; millones de personas utilizan, todos los días, este sitio para compartir algún tipo de grabación. Tal como lo realizó una joven quien denunció la “prepotencia” de una extranjera en calles de la Ciudad de México.

Te recomendamos: En plena clase, madre golpea al compañero de su hijo por hacerle ‘bullying’

En el video se logra ver cómo la mujer iba caminando por calles de la colonia Condesa cuando notó a una estadounidense llevando a sus perros sin correa. Al solicitarle que les colocara una correa, la involucrada aseguró que no entendía: “Me dijo que no me entendía cuando le dije que a ley le exigía traer los perros con correa. Por eso le empecé a hablar en inglés” , escribió la internauta en el video.

Después de mantener algunos segundos de conversación, la joven le aseguró que “Si tú estás en México, tú tienes que hablar español o regrésate a tu país” , fueron las últimas palabras de la connacional antes de dejar el lugar.

Sigue leyendo: ¡No es gracioso! Alumnos graban y comparten cómo golpean a su compañero

Hasta el momento, la grabación de los hechos ya supera las tres millones de reproducciones en TikTok, donde se pueden leer diversos comentarios relacionados al actuar de ambas mujeres: “Ella estaba esperando ese momento toda su vida”, “Primera vez que me da risa la gentrificación”, “Muy bien. Ellos hacen lo que quieren en otros países, pero en el de ellos marchan como soldaditos”, o “Hoy es el día de lo opuesto” son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.