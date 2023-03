“Se fue como las chachas”, Pati Chapoy habla de la salida de Pepillo Origel de ‘Ventaneando’

Fue el pasado mes de noviembre cuando la presentadora de ‘Ventaneando’ Pati Chapoy, reveló que se uniría a la extensa lista de famosos que abren su canal de YouTube y la fecha elegida sería el primero de diciembre, asimismo, agregó que subiría contenido exclusivo al igual que varias entrevistas.

“Quiero platicarles, que voy a hacer entrevistas y vamos a transmitir muchas de las entrevistas completas que hemos hecho en ‘Ventaneando’ pero, como el sello de Pati Chapoy es ‘ventanear’ vamos a transmitir también en el tiempo comercial lo que estamos haciendo nosotros”, dijo la periodista.

Pati Chapoy ventanea a todos los conductores de 'Ventaneando'. / Foto: Instagram (Foto: Instagram.)

Junto a esto, compartió que el primer invitado a su canal será Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas. Tras el éxito, Pati Chapoy subió varias entrevistas con invitados de todos los ámbitos, entre los que destacan Amanda Miguel, Alex Montiel, Ana Victoria Verdaguer y Paulina Rubio, entre muchos otros.

Cabe señalar que Pati Chapoy no es la única que hace entrevistas para su canal de YouTube, y otros presentadores de televisión y actores han hecho lo mismo, entre ellos, Mara Patricia Castañeda y Yordi Rosado, siendo este último el más popular por sus controversiales y polémicas entrevistas.

Pati Chapoy habla de la salida de Pepillo Origel

Y para sorpresa de todos, la invitada en el programa de Yordi Rosado de esta semana fue Pati Chapoy quien aprovechó para ‘ventanear’ a todos los conductores del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, el cual recientemente cumplió 27 años de transmisión.

Cabe señalar, que durante todos esos años, han pasado decenas de conductores, pero uno de los más polémicos fue Pepillo Origel, sin embargo, su salida del programa dejó en shock a más de uno, “Al día siguiente llega Juan José y me dijo que ya se iba porque igual le habían ofrecido mucho dinero. Me dijo ‘yo quiero despedirme del público. ‘No, tú te vas en este momento’, le respondí. Fue cuando dije que Juan José se fue como las chachas. Él se molestó y me guardó mucho rencor, pero hoy somos buenos amigos”, dijo Pati Chapoy.