Alfredo Adame responde a Medio Metro por pasos inspirados en sus patadas

Hace unas semanas atrás se hizo viral un video en donde se muestra al popular ‘Medio Metro’ (Jonathan Uriel) realizando un baile donde hacía un paso al que titularon “el pasito de Alfredo Adame”, que consiste lanzarse al suelo y hacer las patadas de bicicleta que hace un tiempo Adame presumió luego de que tuviera una pelea callejera en el Periférico Sur.

No obstante, a pesar que desde el inicio se esperaba una respuesta por parte del actor, es ahora cuando este decide manifestarse para dar su opinión al respecto.

De esta manera, durante un encuentro con los medios de comunicación se le cuestionó a Adame sobre el polémico paso que ‘Sonido Pirata’ y el nuevo ‘Medio Metro’ lanzaron, el mismo se inspira en las patadas que da el famoso conductor de televisión, a lo que este último aseguró que se debía porque él es “Mundialmente Famoso”.

“Sale una persona, ‘Medio Metro’ y hace un TikTok diciendo que hace el paso de Alfredo Adame”, le indica el periodista, a lo que Adame inmediatamente responde: “Y no y que luego que me va a echar la bronc* y pues, claro que le conviene, soy mundialmente famoso; claro que le conviene al ‘Medio Metro’ mencionar a Alfredo Adame porque si no pues, ¿quién es ‘Medio Metro’?”, indicó el actor a la prensa.

Asimismo, el conductor de televisión reconocido por sus diversas peleas en la calle, aprovechó el momento para hacerle una propuesta a Jonathan Uriel: “El día que quiera ‘Medio Metro’, pues que venga y lo enseño a bailar, para que se le quite lo pend*jo”, indicó al final del video que se encuentra recorriendo las redes sociales.

Cabe resaltar que este “nuevo paso” causó furor en redes sociales luego de que se publicara el material audiovisual en el que medio metro se lanza al piso. “Aviéntate el pasito de Alfredo ‘Aldame’, eh, eh, eh, pa’lla, pa’ca, pa’lla, pa’ca, venga ese sabor”, dicta el audio del video que suma millones de reproducciones.