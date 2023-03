All Time Low llega a México con ‘Tell Me I’m Alive On Tour’. / Foto: Ashley Osborn

Hoy, la banda multi-Platino All Time Low anuncia la llegada de TELL ME I’M ALIVE On Tour a la Ciudad de México, la gira en apoyo a su nuevo álbum publicado el pasado 17 de marzo. Esta gran aventura musical se apoderará del Pepsi Center WTC el 22 de junio y contará con los invitados especiales Mayday Parade.

¡El pop-punk tiene un sinónimo y es @AllTimeLow en el Pepsi Center WTC!💥🖤



#PreventaCitibanamex: 30 marzo pic.twitter.com/10sj7dqtmr — Ocesa Rock (@ocesa_rock) March 28, 2023

Los boletos estarán disponibles en Preventa Citibanamex el jueves 30 de marzo a las 11 AM hora local por medio de la Red Ticketmaster. La Venta General iniciará el viernes 31 de marzo a las 11 AM hora local. Para más información visita Alltimelow.com.

Esta gran noticia viene después del lanzamiento del álbum recién lanzado, Tell Me I’m Alive, cuyo sencillo “Modern Love” también acaba de estrenarse junto a su video oficial. Actualmente la banda se prepara para comenzar gira en los Estados Unidos promocionando el más reciente material, comenzando el 18 de mayo en el Ryman Auditorium de Nashville, con paradas en más de 20 ciudades, entre ellas Salt Lake City, Albuquerque, Austin, Pittsburgh, Portland, entre otras, y terminará el 17 de junio en el House of Blues de North Myrtle Beach, para después continuar con la segunda etapa de la gira. El disco pasado de la banda, Wake Up (2020), debutó en el primer lugar de la lista de Mejores Álbumes de Rock de Billboard.

Sobre All Time Low

All Time Low, sin duda, se ha hecho de su propio espacio privilegiado en la cultura del rock popular. El cuarteto multi-Platino originario de Maryland ha alcanzado lo más alto de las listas, ha agotado boletaje en arenas alrededor del mundo y ha creado himnos en ese proceso. Su repertorio consiste en cinco discos Top 10 consecutivos en el Billboard Top 200, además de lograr certificaciones multi-Platino, Platino y de Oro. Hablando sobre el impacto de la banda, Rolling Stone incluso colocó su álbum So Wrong, It’s Right de 2007, entre los Mejores 50 Discos de Pop Punk.

En 2020, ascendieron a un nuevo escalón de la industria comercial con su octavo LP, Wake Up, Sunshine. Siguiendo el #1 de su debut en la lista de Discos Top del Rock, rompieron la escena con el hit “Monsters” [feat. Blackbear]. El sencillo se mantuvo en el #1 del Billboard Alternative Airplay Chart por 18 semanas, siendo la primera canción en lograrlo durante la era del formato moderno del rock. Además de volverse Platino, fue nombrada La Mejor Canción Alternativa del Año durante los iHeartRadio Music Awards en 2022; además, la superestrella Demi Lovato terminó haciendo un remix con la agrupación. Mientras tanto, la gran popularidad ha venido después de actuar en festivales como Bonnaroo y Firefly, y tocar en programas de televisión como The Late Late Show con James Corden, Jimmy Kimmel Live!, Ellen, Good Morning America y muchos más.

