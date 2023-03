NMIXX muestra su lado más único con su primer EP ‘expérgo’

La agrupación femenina de k-pop NMIXX conformada por EPHAEWON, LILY, BAE, SULLYOON, JIWOO, KYUJIN, presenta su primer EP titulado ‘expérgo’, compuesto por seis temas en total. Publimetro México tuvo la oportunidad de platicar con ellas, donde revelaron detalles exclusivos de este material discográfico, sus planes a futuro y por supuesto, hablaron de sus NSWERs mexicanos.

¿Qué es lo que más les gusta de preparar un nuevo espectáculo?

-JIWOO: Lo que más me gusta de esto es que puedo mostrar un nuevo lado de nosotros a los NSWERs. ¡Me hace feliz!

-KYUJIN: ¡Me gusta que podamos preparar y revelar una nueva actuación porque siempre me emociona! Esta vez, me encanta la coreografía clave de ‘Young, Dumb, Stupid’ y ‘Love Me Like This’.

Tienen muchos fans en México, ¿Cómo se mantienen al día con respecto a la interacción con ellos ya que estamos al otro lado del mundo?

-LILY: Estoy aprendiendo español en este momento, y he versionado un par de canciones en español que espero les hayan gustado a los NSWERs. También tenemos un par de palabras en español en nuestras canciones.

-HAEWON: Estamos tratando de mantenernos al día con los NSWERs en México a través de las cargas de Instagram, la transmisión en vivo de YouTube y contenidos como hola82 y KBS World Spanish.

¿Cómo se sienten al saber que personas en México cantan sus canciones a pesar de que no hablan su idioma?

-SULLYOON: Siempre me conmueve profundamente cada vez que veo a fans internacionales cantar nuestras canciones. ¡Estoy muy feliz porque me dice cuánto nos quieren a nosotros y a nuestras canciones!.

-BAE: ¡Me siento tan agradecida! Estoy agradecida de que canten nuestras canciones aunque no sepan bien el coreano, y realmente aprecio que nos amen tanto.

NMIXX presenta su nuevo álbum ‘expérgo’. / Foto: JYP Entertainment

¿Les gustaría colaborar con un artista latino?

-BAE: ¡Realmente me gustaría colaborar si tenemos la oportunidad! Sería un gran honor y muy divertido colaborar con un artista latino.

-KYUJIN: ¡Por supuesto! ¡Me encantaría, especialmente con Becky G! La conocí en la Semana de la Moda de París y fue muy agradable. Si pudiera tener la oportunidad de colaborar con Becky G, sería muy feliz.

Ha pasado un año desde que debutaron, ¿Cuál es el secreto para seguir conquistando fans de todas las edades y de todo el mundo?

-HAEWON: Creo que a muchos fanáticos les encanta ver los lados contrastantes de NMIXX, el lado poderoso y carismático en el escenario y el lado brillante y juguetón fuera del escenario.

-SULLYOON: ¡Pudimos mostrarnos a tanta gente a través de nuestras canciones únicas y nuestros diversos encantos y es por eso que creo que les gustamos a muchos de nuestros fanáticos!.

¿Qué podemos esperar de su nuevo álbum ‘expérgo’?

-LILY: ¡Es nuestro primer EP para que la gente pueda esperar más canciones y presentaciones nuestras! Como hay más canciones, probaremos más géneros que serán nuevos para NMIXX. Y esta vez, el propio “Concepto de la historia” de NMIXX comenzará a desarrollarse en detalle, ¡así que estén atentos a eso!

-JIWOO: El punto clave de este álbum es que puedes escuchar canciones mucho más diversificadas en un solo álbum.

NMIXX presenta su nuevo álbum ‘expérgo’. / Foto: JYP Entertainment

Podrían contarnos alguna historia detrás del rodaje del MV o video musical

-LILY: Hay una escena en el MV ‘Love Me Like This’ donde tengo tatuajes. ¡Esas son en realidad pegatinas de tatuajes falsos! Tardan mucho en pegarse y en quitarse. No se quitaban con agua ni con desmaquillante, así que al final encontré la manera de quitármelos. ¡Cinta! Las pegatinas eran todas muy bonitas e incluso había mis flores favoritas, ¡lirios!.

-HAEWON: En el MV de ‘Young, Dumb, Stupid’, hay una escena mía bailando en una casa llena de burbujas reales. Y parecía que estaba en un sueño porque fue filmado en un momento en que normalmente estaríamos dormidos. ¡Una sensación de esponjosidad!.

-SULLYOON: Cuando estábamos filmando el video musical de ‘Young, Dumb, Stupid’, filmamos una escena en la que HAEWON y yo sosteníamos armas y jugábamos mientras desordenábamos la casa. Fue entonces cuando balanceé mi arma y golpeé a la muñeca del oso polar y se cayó. ¡Recuerdo estar tan sorprendida!.

-BAE: Había una escena en la que tenía que agarrar a un cachorro, y he sostenido gatos a menudo, pero no estaba acostumbrado a sostener un cachorro, ¡así que fue bastante difícil! ¡Fue un momento memorable para mí porque el cachorro era muy inteligente y cariñoso!

-JIWOO: En el MV de ‘Young, Dumb, Stupid’, hay una escena en la que KYUJIN abre una gaseosa y la rocía hacia los otros miembros. Y actuamos sorprendidos. Recuerdo que me divertí mucho filmando esa escena.

-KYUJIN: Hay una escena en la que estoy rociando pop (refresco, refresco) hacia los otros miembros frente a una puerta. En realidad, era una botella vacía y yo estaba actuando, así que fue un poco incómodo, ¡pero divertido!.

¿Cuál es la principal diferencia entre sus trabajos anteriores y este nuevo álbum?

-HAEWON: Hay muchas más canciones en este álbum y todas las canciones realmente muestran el sonido único de NMIXX.

-BAE: ¡Podrás ver un ambiente y un lado de NMIXX diferente al que mostramos en ‘O.O’ o ‘DICE’! ¡Estoy tan feliz y emocionada de revelar una nueva versión de nosotros!.

¿Podrían recomendar una de las pistas del nuevo álbum, excepto la canción principal, ‘Love Me Like This’?

-SULLYOON: Me gustan mucho todas las demás canciones, ¡pero ‘PAXXWORD’ es mi favorita! Es un estilo de canción que escucho a menudo y que me gusta, ¡así que espero que a muchos de nuestros fanáticos también les encante ‘PAXXWORD’!.

-JIWOO: ¡Acabo de hacerlo por mí!.

-KYUJIN: ¡HOGAR!.

NMIXX presenta su nuevo álbum ‘expérgo’. / Foto: JYP Entertainment

Tienes millones de fans en México que están esperando por su visita. ¿Podemos esperar un show en México algún día?

-LILY: ¡Me encantaría ir a México y ver NSWERs mexicanos! ¡Ojalá podamos ir en el futuro! ¡Ya estoy deseando que llegue!

¿Cómo les gustaría que recordaran a NMIXX?

-SULLYOON: Me gustaría que se nos recuerde como artistas que todo lo podemos: cantar, bailar y rapear.

-KYUJIN: Un grupo de chicas que puede lograr todos los géneros. Un grupo de chicas que siempre puede manejar el baile, la voz y el rap sin problemas. ¡Un grupo de chicas que habla sobre la diversidad, brilla en el escenario y es único!.

Finalmente, ¿Podrían enviar un mensaje a todos los seguidores de Publimetro México?

-HAEWON: Gracias México por apoyar a NMIXX. ¡Seguiremos practicando duro hasta el día en que finalmente nos encontremos de cerca! ¡Sigan dándonos mucho amor! ¡Gracias!.

