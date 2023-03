Joven encuentra la chamba más relax del mundo en CDMX 😮

La Ciudad de México es una de las capitales más grande en todo el continente. Esta metrópolis cuenta con millones de empleos que son ejercidos por residentes y foráneos, pero ¿Cuál es el mejor trabajo? En las últimas horas, un joven descubrió la respuesta a la pregunta antes realizada e incluso logró documentar cómo se hace.

Te recomendamos: Madre golpea a su hija por no defenderse de ‘bullying’ en la escuela

Jonathan es un usuario, de la plataforma de videos cortos TikTok, que mostró en menos de un minuto cuáles son las tareas a realizar para conseguir, a sus palabras, la chamba más relax del mundo. Todo se trata de un empleo perteneciente a las filas del Tren Ligero: “Nada más llega el tren y cambia la vía y se vuelve a sentar, ¿no habrá chamba para mí?”, son algunas de las palabras que se logran escuchar en el clip.

Jonathan finaliza asegurando que “Ese es mi ídolo”; la corta grabación generó un revuelo en redes sociales, hasta el momento las imágenes ya suman más de 360 mil reproducciones en la aplicación más descargada en todo el mundo, donde se pueden leer mensajes como “ingeniero ferroviario”, “sí se ve fácil pero es my monótono, me da flojera”, “no es la chamba, es el sindicato”, o “ni tanto, no te puedes dormir”.

Sigue leyendo: ¡No la dejó sola! Chambelanes dejan plantada a quinceañera, pero su madre baila con ella