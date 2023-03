Posible setlist para el concierto de Billie Eilish en México

Billie Eilish inauguró su gira ‘Happier Than Ever World Tour’ en Latinoamérica al presentarse en algunos de los festivales más importantes de Chile, Colombia, Argentina y Brasil, por su parte, México será su última parada, primero con su presentación este 29 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México, después el 31 de marzo en el festival Tecate Pa´l Norte en Monterrey y finalmente el 2 de abril en la Arena VFG de Guadalajara.

Cabe destacar que no es la primera vez de la cantante estadounidense en México, ya que una de sus primeras presentaciones fue en 2019 para el festival Corona Capital en la CDMX, en el cual interpretó gran parte de su disco ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHEN DO WE GO?’.

Billie Eilish. (Foto: Instagram.)

Setlist de Billie Eilish en México

Oxytocin

Bury a friend

I Didn’t Change My Number

NDA

Therefore I Am

My Strange Addiction

Idontwannabeyouanymore / lovely

My future

You see me in a crown

Billie Bossa Nova

GOLDWING

Xanny

IIomilo

Wish you were gay

I love you

Your Power

TV

Bellyache / ocean eyes / Bored

Getting older

Lost Cause

When the party’s over

All the good girls go to hell

Everything I wanted

Bad guy

Happier Than Ever

Goodbye

Billie Eilish. Billie Eilish en un concierto en la ciudad de Austin en 2021. / Foto: Rich Fury/Getty Images. (Rich Fury/Getty Images)

El orden de las canciones puede variar y alguna de ellas puede ser omitida; sin embargo, en sus últimas presentaciones los temas más populares han sido los de su último lanzamiento ‘Happier Than Ever’.

Horario para Billie Eilish

Sobre los horarios de acceso ya fueron publicados, a partir de las 16:00 horas podrán comenzar a entrar al recinto todos los fanáticos de la cantante, posteriormente a las 19:45 horas se presentará Omar Apollo, quien será el encargo de abrir el concierto de Billie, ya que su salida esta prevista a las 21:00 horas.