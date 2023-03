Hija mayor de Kim Kardashian estaría preparando el lanzamiento de su propia línea de cuidados de piel

North West tiene 9 años y todo indica que en los próximos meses seguirá la ‘tradición’ familiar de lanzar productos bajo su imagen.

Según una información revelada por el medio estadounidense, TMZ, Kim Kardashian estaría en proceso de solicitar el nombre de su hija como marca para incluirla en una línea de juguetes, servicios de publicidad y hasta una línea de belleza.

Esta información también la interpretan algunos como una estrategia, para que terceros no utilicen el nombre de su hija para explotarlo comercialmente.

La solicitud de marca registrada para el cuidado de la piel de North incluye “preparaciones para la piel no medicadas, humectantes para la piel, lociones para la piel, cremas para la piel [y] limpiadores para la piel”. La línea también supuestamente planea expandirse a “sueros para la piel, aceites faciales, aceites corporales, geles de baño y ducha, baño de burbujas, polvos corporales, cosméticos, fragancias [y] preparaciones para el cuidado del cabello”.

Estrategia comercial a través de TikTok

Desde hace varios meses en la red social, TikTok, la integrante del ‘Clan Kardashians’ abrió una cuenta en conjunto con su hija llamada @kimandnorth.

En teoría, esa cuenta fue abierta inocentemente para subir contenido de las dos, siempre bajo la supervisión de Kim, y restringiendo ciertas funciones de la herramienta, como la sección de comentarios.

No obstante, al salir la información de futura comercialización de productos bajo el nombre de North, muchos usuarios indicaron que la cuenta compartida de TikTok toma mayor relevancia, al construir una comunidad propia.

“Creo que realmente todo se reduce al dinero y al control”, dijo Jessica DeFino, crítica de cultura de belleza y autora del boletín The Unpublisable, a In The Know. “Creo que las celebridades notaron que ser la cara de una marca ya establecida tal vez no era tan satisfactorio financieramente como podría ser”.

A toda esta información habrá que esperar las opiniones del padre de North, Kanye West, quien siempre ha criticado como quieren explotar el nombre de su hija para fines comerciales.